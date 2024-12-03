SinyallerBölümler
Timothy Stephen Eacott

Pirate Stash

Timothy Stephen Eacott
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 52%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 701
Kârla kapanan işlemler:
2 301 (85.19%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (14.81%)
En iyi işlem:
186.64 AUD
En kötü işlem:
-231.02 AUD
Brüt kâr:
8 127.26 AUD (269 435 pips)
Brüt zarar:
-5 615.15 AUD (127 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
197 (359.07 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
707.08 AUD (31)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
70.23%
Maks. mevduat yükü:
17.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
1 578 (58.42%)
Satış işlemleri:
1 123 (41.58%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.93 AUD
Ortalama kâr:
3.53 AUD
Ortalama zarar:
-14.04 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-74.40 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 289.05 AUD (10)
Aylık büyüme:
3.72%
Yıllık tahmin:
45.83%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
105.05 AUD
Maksimum:
1 418.68 AUD (42.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.58% (1 419.58 AUD)
Varlığa göre:
24.17% (1 599.16 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDp 509
USDCADp 502
AUDCADp 455
NZDCADp 422
AUDNZDp 357
GBPUSDp 188
AUDUSDp 129
EURCADp 109
XAUUSDp 30
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDp 725
USDCADp 244
AUDCADp -462
NZDCADp 602
AUDNZDp 124
GBPUSDp 154
AUDUSDp 176
EURCADp 206
XAUUSDp 144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDp 31K
USDCADp -1.2K
AUDCADp 18K
NZDCADp 23K
AUDNZDp 12K
GBPUSDp 5K
AUDUSDp 17K
EURCADp 26K
XAUUSDp 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +186.64 AUD
En kötü işlem: -231 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +359.07 AUD
Maksimum ardışık zarar: -74.40 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ahoy, trader! Welcome aboard the Pirate Stash, where we sail the forex seas in search of buried treasure on AUDCAD, AUDNZD, EURUSD, NZDCAD, and USDCAD. Armed with a cutlass of strategy and a parrot of precision, this signal hunts pips like doubloons, capturing the booty while avoiding the market krakens.

Get ready to trade like a true buccaneer—steady, savvy, and a little daring. Who needs a treasure map when you have Pirate Stash?


İnceleme yok
