Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|509
|USDCADp
|502
|AUDCADp
|455
|NZDCADp
|422
|AUDNZDp
|357
|GBPUSDp
|188
|AUDUSDp
|129
|EURCADp
|109
|XAUUSDp
|30
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDp
|725
|USDCADp
|244
|AUDCADp
|-462
|NZDCADp
|602
|AUDNZDp
|124
|GBPUSDp
|154
|AUDUSDp
|176
|EURCADp
|206
|XAUUSDp
|144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDp
|31K
|USDCADp
|-1.2K
|AUDCADp
|18K
|NZDCADp
|23K
|AUDNZDp
|12K
|GBPUSDp
|5K
|AUDUSDp
|17K
|EURCADp
|26K
|XAUUSDp
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Ahoy, trader! Welcome aboard the Pirate Stash, where we sail the forex seas in search of buried treasure on AUDCAD, AUDNZD, EURUSD, NZDCAD, and USDCAD. Armed with a cutlass of strategy and a parrot of precision, this signal hunts pips like doubloons, capturing the booty while avoiding the market krakens.
Get ready to trade like a true buccaneer—steady, savvy, and a little daring. Who needs a treasure map when you have Pirate Stash?
USD
AUD
AUD