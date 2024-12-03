SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pirate Stash
Timothy Stephen Eacott

Pirate Stash

Timothy Stephen Eacott
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 52%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 701
Profit Trade:
2 301 (85.19%)
Loss Trade:
400 (14.81%)
Best Trade:
186.64 AUD
Worst Trade:
-231.02 AUD
Profitto lordo:
8 127.26 AUD (269 435 pips)
Perdita lorda:
-5 615.15 AUD (127 961 pips)
Vincite massime consecutive:
197 (359.07 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
707.08 AUD (31)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
70.23%
Massimo carico di deposito:
17.90%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
1 578 (58.42%)
Short Trade:
1 123 (41.58%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.93 AUD
Profitto medio:
3.53 AUD
Perdita media:
-14.04 AUD
Massime perdite consecutive:
18 (-74.40 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-1 289.05 AUD (10)
Crescita mensile:
3.80%
Previsione annuale:
49.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.05 AUD
Massimale:
1 418.68 AUD (42.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.58% (1 419.58 AUD)
Per equità:
24.17% (1 599.16 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDp 509
USDCADp 502
AUDCADp 455
NZDCADp 422
AUDNZDp 357
GBPUSDp 188
AUDUSDp 129
EURCADp 109
XAUUSDp 30
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDp 725
USDCADp 244
AUDCADp -462
NZDCADp 602
AUDNZDp 124
GBPUSDp 154
AUDUSDp 176
EURCADp 206
XAUUSDp 144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDp 31K
USDCADp -1.2K
AUDCADp 18K
NZDCADp 23K
AUDNZDp 12K
GBPUSDp 5K
AUDUSDp 17K
EURCADp 26K
XAUUSDp 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.64 AUD
Worst Trade: -231 AUD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +359.07 AUD
Massima perdita consecutiva: -74.40 AUD

Ahoy, trader! Welcome aboard the Pirate Stash, where we sail the forex seas in search of buried treasure on AUDCAD, AUDNZD, EURUSD, NZDCAD, and USDCAD. Armed with a cutlass of strategy and a parrot of precision, this signal hunts pips like doubloons, capturing the booty while avoiding the market krakens.

Get ready to trade like a true buccaneer—steady, savvy, and a little daring. Who needs a treasure map when you have Pirate Stash?


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pirate Stash
30USD al mese
52%
0
0
USD
11K
AUD
44
97%
2 701
85%
70%
1.44
0.93
AUD
27%
1:500
Copia

