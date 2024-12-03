- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|509
|USDCADp
|502
|AUDCADp
|455
|NZDCADp
|422
|AUDNZDp
|357
|GBPUSDp
|188
|AUDUSDp
|129
|EURCADp
|109
|XAUUSDp
|30
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDp
|725
|USDCADp
|244
|AUDCADp
|-462
|NZDCADp
|602
|AUDNZDp
|124
|GBPUSDp
|154
|AUDUSDp
|176
|EURCADp
|206
|XAUUSDp
|144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDp
|31K
|USDCADp
|-1.2K
|AUDCADp
|18K
|NZDCADp
|23K
|AUDNZDp
|12K
|GBPUSDp
|5K
|AUDUSDp
|17K
|EURCADp
|26K
|XAUUSDp
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ahoy, trader! Welcome aboard the Pirate Stash, where we sail the forex seas in search of buried treasure on AUDCAD, AUDNZD, EURUSD, NZDCAD, and USDCAD. Armed with a cutlass of strategy and a parrot of precision, this signal hunts pips like doubloons, capturing the booty while avoiding the market krakens.
Get ready to trade like a true buccaneer—steady, savvy, and a little daring. Who needs a treasure map when you have Pirate Stash?
