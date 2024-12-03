SignauxSections
Timothy Stephen Eacott

Pirate Stash

Timothy Stephen Eacott
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 52%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 699
Bénéfice trades:
2 299 (85.17%)
Perte trades:
400 (14.82%)
Meilleure transaction:
186.64 AUD
Pire transaction:
-231.02 AUD
Bénéfice brut:
8 120.56 AUD (268 979 pips)
Perte brute:
-5 615.15 AUD (127 961 pips)
Gains consécutifs maximales:
197 (359.07 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
707.08 AUD (31)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
70.23%
Charge de dépôt maximale:
17.90%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.77
Longs trades:
1 576 (58.39%)
Courts trades:
1 123 (41.61%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.93 AUD
Bénéfice moyen:
3.53 AUD
Perte moyenne:
-14.04 AUD
Pertes consécutives maximales:
18 (-74.40 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 289.05 AUD (10)
Croissance mensuelle:
4.05%
Prévision annuelle:
49.28%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
105.05 AUD
Maximal:
1 418.68 AUD (42.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.58% (1 419.58 AUD)
Par fonds propres:
24.17% (1 599.16 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDp 507
USDCADp 502
AUDCADp 455
NZDCADp 422
AUDNZDp 357
GBPUSDp 188
AUDUSDp 129
EURCADp 109
XAUUSDp 30
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDp 720
USDCADp 244
AUDCADp -462
NZDCADp 602
AUDNZDp 124
GBPUSDp 154
AUDUSDp 176
EURCADp 206
XAUUSDp 144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDp 30K
USDCADp -1.2K
AUDCADp 18K
NZDCADp 23K
AUDNZDp 12K
GBPUSDp 5K
AUDUSDp 17K
EURCADp 26K
XAUUSDp 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.64 AUD
Pire transaction: -231 AUD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +359.07 AUD
Perte consécutive maximale: -74.40 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ahoy, trader! Welcome aboard the Pirate Stash, where we sail the forex seas in search of buried treasure on AUDCAD, AUDNZD, EURUSD, NZDCAD, and USDCAD. Armed with a cutlass of strategy and a parrot of precision, this signal hunts pips like doubloons, capturing the booty while avoiding the market krakens.

Get ready to trade like a true buccaneer—steady, savvy, and a little daring. Who needs a treasure map when you have Pirate Stash?


Aucun avis
2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 22:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 16:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 06:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 23:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pirate Stash
30 USD par mois
52%
0
0
USD
11K
AUD
44
97%
2 699
85%
70%
1.44
0.93
AUD
27%
1:500
Copier

