|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|507
|USDCADp
|502
|AUDCADp
|455
|NZDCADp
|422
|AUDNZDp
|357
|GBPUSDp
|188
|AUDUSDp
|129
|EURCADp
|109
|XAUUSDp
|30
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDp
|720
|USDCADp
|244
|AUDCADp
|-462
|NZDCADp
|602
|AUDNZDp
|124
|GBPUSDp
|154
|AUDUSDp
|176
|EURCADp
|206
|XAUUSDp
|144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDp
|30K
|USDCADp
|-1.2K
|AUDCADp
|18K
|NZDCADp
|23K
|AUDNZDp
|12K
|GBPUSDp
|5K
|AUDUSDp
|17K
|EURCADp
|26K
|XAUUSDp
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ahoy, trader! Welcome aboard the Pirate Stash, where we sail the forex seas in search of buried treasure on AUDCAD, AUDNZD, EURUSD, NZDCAD, and USDCAD. Armed with a cutlass of strategy and a parrot of precision, this signal hunts pips like doubloons, capturing the booty while avoiding the market krakens.
Get ready to trade like a true buccaneer—steady, savvy, and a little daring. Who needs a treasure map when you have Pirate Stash?
