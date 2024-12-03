SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / UnicornFx GSS 872
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 872

Nguyen Diep Chau
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 18%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
991
Kârla kapanan işlemler:
854 (86.17%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (13.82%)
En iyi işlem:
496.24 USD
En kötü işlem:
-108.29 USD
Brüt kâr:
7 121.18 USD (135 357 pips)
Brüt zarar:
-2 151.77 USD (84 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (477.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
515.18 USD (67)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.59
Alış işlemleri:
533 (53.78%)
Satış işlemleri:
458 (46.22%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
5.01 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
-15.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-4.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-469.23 USD (6)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
15.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
469.23 USD (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (469.23 USD)
Varlığa göre:
8.96% (1 841.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADf 510
NZDCADf 481
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADf 2.7K
NZDCADf 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADf 26K
NZDCADf 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +496.24 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +477.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.02.10 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.09 16:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.03 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.12.03 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.03 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.