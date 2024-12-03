SegnaliSezioni
Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 872

Nguyen Diep Chau
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 18%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
991
Profit Trade:
854 (86.17%)
Loss Trade:
137 (13.82%)
Best Trade:
496.24 USD
Worst Trade:
-108.29 USD
Profitto lordo:
7 121.18 USD (135 357 pips)
Perdita lorda:
-2 151.77 USD (84 252 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (477.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
515.18 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.37%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.59
Long Trade:
533 (53.78%)
Short Trade:
458 (46.22%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
5.01 USD
Profitto medio:
8.34 USD
Perdita media:
-15.71 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-4.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-469.23 USD (6)
Crescita mensile:
1.15%
Previsione annuale:
15.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
469.23 USD (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (469.23 USD)
Per equità:
8.96% (1 841.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADf 510
NZDCADf 481
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADf 2.7K
NZDCADf 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADf 26K
NZDCADf 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.24 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +477.84 USD
Massima perdita consecutiva: -4.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.02.10 01:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.09 16:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.03 05:02
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.12.03 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.03 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
