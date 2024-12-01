- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|2725
|USDJPYm#
|1109
|GOLDm#
|484
|EURJPYm#
|152
|GBPUSDm#
|114
|USDCHFm#
|38
|EURUSDm#
|31
|USDCADm#
|16
|BTCUSD#
|6
|AUDUSDm#
|5
|US30Cash
|4
|ETHUSD#
|3
|US100Cash
|1
|USDSEKm#
|1
|GER40Cash
|1
|US30-SEP25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|JP225Cash
|187
|USDJPYm#
|156
|GOLDm#
|105
|EURJPYm#
|-9
|GBPUSDm#
|26
|USDCHFm#
|2
|EURUSDm#
|4
|USDCADm#
|3
|BTCUSD#
|3
|AUDUSDm#
|0
|US30Cash
|1
|ETHUSD#
|-1
|US100Cash
|0
|USDSEKm#
|0
|GER40Cash
|0
|US30-SEP25
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|JP225Cash
|47K
|USDJPYm#
|98K
|GOLDm#
|82K
|EURJPYm#
|-5K
|GBPUSDm#
|12K
|USDCHFm#
|1.8K
|EURUSDm#
|2.3K
|USDCADm#
|1.4K
|BTCUSD#
|29K
|AUDUSDm#
|121
|US30Cash
|1.5K
|ETHUSD#
|-2.7K
|US100Cash
|172
|USDSEKm#
|1.9K
|GER40Cash
|452
|US30-SEP25
|279
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.
Esta cuenta es XM Ultra Low Micro, la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
