Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateotrader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 avis
Fiabilité
43 semaines
1 / 6 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 636%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 693
Bénéfice trades:
4 296 (91.54%)
Perte trades:
397 (8.46%)
Meilleure transaction:
3.84 USD
Pire transaction:
-5.91 USD
Bénéfice brut:
708.38 USD (474 033 pips)
Perte brute:
-231.66 USD (165 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
223 (23.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.72 USD (104)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
75.55%
Charge de dépôt maximale:
12.05%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
190
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
5.60
Longs trades:
4 042 (86.13%)
Courts trades:
651 (13.87%)
Facteur de profit:
3.06
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
0.16 USD
Perte moyenne:
-0.58 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-37.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.03 USD (32)
Croissance mensuelle:
24.54%
Prévision annuelle:
297.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
85.08 USD (18.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.99% (84.79 USD)
Par fonds propres:
46.47% (56.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225Cash 2725
USDJPYm# 1109
GOLDm# 484
EURJPYm# 152
GBPUSDm# 114
USDCHFm# 38
EURUSDm# 31
USDCADm# 16
BTCUSD# 6
AUDUSDm# 5
US30Cash 4
ETHUSD# 3
US100Cash 1
USDSEKm# 1
GER40Cash 1
US30-SEP25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225Cash 187
USDJPYm# 156
GOLDm# 105
EURJPYm# -9
GBPUSDm# 26
USDCHFm# 2
EURUSDm# 4
USDCADm# 3
BTCUSD# 3
AUDUSDm# 0
US30Cash 1
ETHUSD# -1
US100Cash 0
USDSEKm# 0
GER40Cash 0
US30-SEP25 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225Cash 47K
USDJPYm# 98K
GOLDm# 82K
EURJPYm# -5K
GBPUSDm# 12K
USDCHFm# 1.8K
EURUSDm# 2.3K
USDCADm# 1.4K
BTCUSD# 29K
AUDUSDm# 121
US30Cash 1.5K
ETHUSD# -2.7K
US100Cash 172
USDSEKm# 1.9K
GER40Cash 452
US30-SEP25 279
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.84 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 104
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +23.16 USD
Perte consécutive maximale: -37.03 USD

damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Esta cuenta es XM Ultra Low Micro, la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales

nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24



Aucun avis
2025.09.08 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 02:22
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 00:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.03 05:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 17:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mateotrader25
30 USD par mois
636%
1
6
USD
409
USD
43
0%
4 693
91%
76%
3.05
0.10
USD
46%
1:500
