- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
365 (69.25%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (30.74%)
En iyi işlem:
135.51 AUD
En kötü işlem:
-34.04 AUD
Brüt kâr:
1 141.64 AUD (50 870 pips)
Brüt zarar:
-680.43 AUD (39 062 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (14.32 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
141.85 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
44.64%
Maks. mevduat yükü:
2.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
253 (48.01%)
Satış işlemleri:
274 (51.99%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.88 AUD
Ortalama kâr:
3.13 AUD
Ortalama zarar:
-4.20 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-130.29 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.29 AUD (6)
Aylık büyüme:
0.63%
Yıllık tahmin:
8.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.29 AUD
Maksimum:
143.14 AUD (3.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (142.26 AUD)
Varlığa göre:
10.14% (410.04 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|126
|NZDCAD
|126
|USDCAD
|122
|NZDUSD
|93
|AUDNZD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|82
|NZDCAD
|74
|USDCAD
|76
|NZDUSD
|85
|AUDNZD
|34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.1K
|NZDCAD
|248
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|1.5K
|AUDNZD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 856
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 1146
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 21
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|3.33 × 15
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|10.49 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 11
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
PUPrime-Live
|14.88 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
