Eduard Mushkatin

Firefly MT5 low risk

Eduard Mushkatin
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
365 (69.25%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (30.74%)
En iyi işlem:
135.51 AUD
En kötü işlem:
-34.04 AUD
Brüt kâr:
1 141.64 AUD (50 870 pips)
Brüt zarar:
-680.43 AUD (39 062 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (14.32 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
141.85 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
44.64%
Maks. mevduat yükü:
2.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
253 (48.01%)
Satış işlemleri:
274 (51.99%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.88 AUD
Ortalama kâr:
3.13 AUD
Ortalama zarar:
-4.20 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-130.29 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.29 AUD (6)
Aylık büyüme:
0.63%
Yıllık tahmin:
8.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.29 AUD
Maksimum:
143.14 AUD (3.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.51% (142.26 AUD)
Varlığa göre:
10.14% (410.04 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 126
NZDCAD 126
USDCAD 122
NZDUSD 93
AUDNZD 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 82
NZDCAD 74
USDCAD 76
NZDUSD 85
AUDNZD 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.1K
NZDCAD 248
USDCAD 4.2K
NZDUSD 1.5K
AUDNZD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.51 AUD
En kötü işlem: -34 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +14.32 AUD
Maksimum ardışık zarar: -130.29 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 856
FusionMarkets-Live
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 1146
RoboForex-ECN
1.10 × 21
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 5
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
Opogroup-Server1
3.33 × 15
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
10.49 × 143
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 11
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
PUPrime-Live
14.88 × 8
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
2 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.07 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
