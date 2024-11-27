SignauxSections
Eduard Mushkatin

Firefly MT5 low risk

Eduard Mushkatin
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
365 (69.25%)
Perte trades:
162 (30.74%)
Meilleure transaction:
135.51 AUD
Pire transaction:
-34.04 AUD
Bénéfice brut:
1 141.64 AUD (50 870 pips)
Perte brute:
-680.38 AUD (39 062 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (14.32 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.85 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
44.64%
Charge de dépôt maximale:
2.68%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
3.22
Longs trades:
253 (48.01%)
Courts trades:
274 (51.99%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.88 AUD
Bénéfice moyen:
3.13 AUD
Perte moyenne:
-4.20 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-130.29 AUD)
Perte consécutive maximale:
-130.29 AUD (6)
Croissance mensuelle:
0.70%
Prévision annuelle:
8.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.29 AUD
Maximal:
143.14 AUD (3.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.51% (142.26 AUD)
Par fonds propres:
10.14% (410.04 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 126
NZDCAD 126
USDCAD 122
NZDUSD 93
AUDNZD 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 82
NZDCAD 74
USDCAD 76
NZDUSD 85
AUDNZD 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.1K
NZDCAD 248
USDCAD 4.2K
NZDUSD 1.5K
AUDNZD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.51 AUD
Pire transaction: -34 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +14.32 AUD
Perte consécutive maximale: -130.29 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 856
FusionMarkets-Live
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 1146
RoboForex-ECN
1.10 × 21
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 5
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
Opogroup-Server1
3.33 × 15
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
10.49 × 143
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 11
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
PUPrime-Live
14.88 × 8
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
2 plus...
Aucun avis
2025.01.07 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
