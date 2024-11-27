- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
527
Profit Trade:
365 (69.25%)
Loss Trade:
162 (30.74%)
Best Trade:
135.51 AUD
Worst Trade:
-34.04 AUD
Profitto lordo:
1 141.64 AUD (50 870 pips)
Perdita lorda:
-680.43 AUD (39 062 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (14.32 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
141.85 AUD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
44.64%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
253 (48.01%)
Short Trade:
274 (51.99%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.88 AUD
Profitto medio:
3.13 AUD
Perdita media:
-4.20 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-130.29 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-130.29 AUD (6)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.29 AUD
Massimale:
143.14 AUD (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (142.26 AUD)
Per equità:
10.14% (410.04 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|126
|NZDCAD
|126
|USDCAD
|122
|NZDUSD
|93
|AUDNZD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|82
|NZDCAD
|74
|USDCAD
|76
|NZDUSD
|85
|AUDNZD
|34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.1K
|NZDCAD
|248
|USDCAD
|4.2K
|NZDUSD
|1.5K
|AUDNZD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.51 AUD
Worst Trade: -34 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +14.32 AUD
Massima perdita consecutiva: -130.29 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 856
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 1146
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 21
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|3.33 × 15
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|10.49 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 11
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
PUPrime-Live
|14.88 × 8
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
2 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
4.2K
AUD
AUD
113
100%
527
69%
45%
1.67
0.88
AUD
AUD
10%
1:500