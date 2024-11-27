SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Firefly MT5 low risk
Eduard Mushkatin

Firefly MT5 low risk

Eduard Mushkatin
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
527
Profit Trade:
365 (69.25%)
Loss Trade:
162 (30.74%)
Best Trade:
135.51 AUD
Worst Trade:
-34.04 AUD
Profitto lordo:
1 141.64 AUD (50 870 pips)
Perdita lorda:
-680.43 AUD (39 062 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (14.32 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
141.85 AUD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
44.64%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
253 (48.01%)
Short Trade:
274 (51.99%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.88 AUD
Profitto medio:
3.13 AUD
Perdita media:
-4.20 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-130.29 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-130.29 AUD (6)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.29 AUD
Massimale:
143.14 AUD (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.51% (142.26 AUD)
Per equità:
10.14% (410.04 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 126
NZDCAD 126
USDCAD 122
NZDUSD 93
AUDNZD 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 82
NZDCAD 74
USDCAD 76
NZDUSD 85
AUDNZD 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.1K
NZDCAD 248
USDCAD 4.2K
NZDUSD 1.5K
AUDNZD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.51 AUD
Worst Trade: -34 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +14.32 AUD
Massima perdita consecutiva: -130.29 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 856
FusionMarkets-Live
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 1146
RoboForex-ECN
1.10 × 21
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 5
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 4
Opogroup-Server1
3.33 × 15
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
10.49 × 143
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 11
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
PUPrime-Live
14.88 × 8
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
2 più
Non ci sono recensioni
2025.01.07 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 10:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Firefly MT5 low risk
30USD al mese
12%
0
0
USD
4.2K
AUD
113
100%
527
69%
45%
1.67
0.88
AUD
10%
1:500
Copia

