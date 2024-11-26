SinyallerBölümler
SYED MUHAMMAD AZIM

CWT

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 44%
OneRoyal-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 121
Kârla kapanan işlemler:
901 (80.37%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (19.63%)
En iyi işlem:
255.40 USD
En kötü işlem:
-623.80 USD
Brüt kâr:
12 155.69 USD (606 936 pips)
Brüt zarar:
-9 154.03 USD (720 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (430.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
831.39 USD (23)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
91.05%
Maks. mevduat yükü:
24.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
846 (75.47%)
Satış işlemleri:
275 (24.53%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
2.68 USD
Ortalama kâr:
13.49 USD
Ortalama zarar:
-41.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-151.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-806.61 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.89%
Yıllık tahmin:
-21.24%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 654.25 USD (20.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.69% (1 654.00 USD)
Varlığa göre:
63.56% (5 938.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 550
XAUUSD 439
ETHUSD. 64
GBPUSD 47
XAGUSD 12
CADCHF 3
AUDUSD 2
UK100 2
GBPCAD 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC -58
XAUUSD 2.6K
ETHUSD. 307
GBPUSD 184
XAGUSD -9
CADCHF -18
AUDUSD 18
UK100 6
GBPCAD 2
AUDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -181K
XAUUSD 62K
ETHUSD. 348
GBPUSD 5.2K
XAGUSD -75
CADCHF -267
AUDUSD 354
UK100 226
GBPCAD 340
AUDJPY 242
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +255.40 USD
En kötü işlem: -624 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +430.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.