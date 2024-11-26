SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CWT
SYED MUHAMMAD AZIM

CWT

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 44%
OneRoyal-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 121
Profit Trade:
901 (80.37%)
Loss Trade:
220 (19.63%)
Best Trade:
255.40 USD
Worst Trade:
-623.80 USD
Profitto lordo:
12 155.69 USD (606 936 pips)
Perdita lorda:
-9 154.03 USD (720 744 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (430.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
831.39 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
91.05%
Massimo carico di deposito:
24.23%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
846 (75.47%)
Short Trade:
275 (24.53%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
13.49 USD
Perdita media:
-41.61 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-151.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-806.61 USD (2)
Crescita mensile:
-1.41%
Previsione annuale:
-15.51%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 654.25 USD (20.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.69% (1 654.00 USD)
Per equità:
63.56% (5 938.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 550
XAUUSD 439
ETHUSD. 64
GBPUSD 47
XAGUSD 12
CADCHF 3
AUDUSD 2
UK100 2
GBPCAD 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC -58
XAUUSD 2.6K
ETHUSD. 307
GBPUSD 184
XAGUSD -9
CADCHF -18
AUDUSD 18
UK100 6
GBPCAD 2
AUDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -181K
XAUUSD 62K
ETHUSD. 348
GBPUSD 5.2K
XAGUSD -75
CADCHF -267
AUDUSD 354
UK100 226
GBPCAD 340
AUDJPY 242
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +255.40 USD
Worst Trade: -624 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +430.16 USD
Massima perdita consecutiva: -151.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

..
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.06.25 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 19:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 18:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CWT
30USD al mese
44%
0
0
USD
7.9K
USD
44
76%
1 121
80%
91%
1.32
2.68
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.