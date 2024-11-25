SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CRYPTO BTC ETH
Aleksandr Ryzhkov

CRYPTO BTC ETH

Aleksandr Ryzhkov
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 69%
Tickmill-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 395
Kârla kapanan işlemler:
692 (49.60%)
Zararla kapanan işlemler:
703 (50.39%)
En iyi işlem:
113.91 USD
En kötü işlem:
-51.90 USD
Brüt kâr:
8 515.95 USD (49 116 204 pips)
Brüt zarar:
-6 972.02 USD (42 179 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (459.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
459.41 USD (25)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
76.15%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
956 (68.53%)
Satış işlemleri:
439 (31.47%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-9.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-145.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.31 USD (13)
Aylık büyüme:
11.87%
Yıllık tahmin:
143.96%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.02 USD
Maksimum:
663.61 USD (29.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.54% (663.61 USD)
Varlığa göre:
4.57% (92.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 866
ETHUSD 527
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -66
ETHUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -3M
ETHUSD 550K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +113.91 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +459.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Tickmill-Live
21.19 × 12435
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CRYPTO BTC ETH
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
2.3K
USD
70
91%
1 395
49%
76%
1.22
1.11
USD
27%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

