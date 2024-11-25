- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 395
Kârla kapanan işlemler:
692 (49.60%)
Zararla kapanan işlemler:
703 (50.39%)
En iyi işlem:
113.91 USD
En kötü işlem:
-51.90 USD
Brüt kâr:
8 515.95 USD (49 116 204 pips)
Brüt zarar:
-6 972.02 USD (42 179 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (459.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
459.41 USD (25)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
76.15%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
956 (68.53%)
Satış işlemleri:
439 (31.47%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-9.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-145.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.31 USD (13)
Aylık büyüme:
11.87%
Yıllık tahmin:
143.96%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.02 USD
Maksimum:
663.61 USD (29.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.54% (663.61 USD)
Varlığa göre:
4.57% (92.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|866
|ETHUSD
|527
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-66
|ETHUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-3M
|ETHUSD
|550K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.91 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +459.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
|
Tickmill-Live
|21.19 × 12435
