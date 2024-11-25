- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 395
Profit Trade:
692 (49.60%)
Loss Trade:
703 (50.39%)
Best Trade:
113.91 USD
Worst Trade:
-51.90 USD
Profitto lordo:
8 515.95 USD (49 116 204 pips)
Perdita lorda:
-6 972.02 USD (42 179 966 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (459.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
459.41 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
76.15%
Massimo carico di deposito:
4.24%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
956 (68.53%)
Short Trade:
439 (31.47%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-9.92 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-145.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.31 USD (13)
Crescita mensile:
11.87%
Previsione annuale:
143.96%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
203.02 USD
Massimale:
663.61 USD (29.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.54% (663.61 USD)
Per equità:
4.57% (92.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|866
|ETHUSD
|527
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-66
|ETHUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-3M
|ETHUSD
|550K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
|
Tickmill-Live
|21.19 × 12435
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
69%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
70
91%
1 395
49%
76%
1.22
1.11
USD
USD
27%
1:30