Aleksandr Ryzhkov

CRYPTO BTC ETH

Aleksandr Ryzhkov
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 62%
Tickmill-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 393
Bénéfice trades:
690 (49.53%)
Perte trades:
703 (50.47%)
Meilleure transaction:
113.91 USD
Pire transaction:
-51.90 USD
Bénéfice brut:
8 420.53 USD (49 049 527 pips)
Perte brute:
-6 972.02 USD (42 179 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (459.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
459.41 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
76.15%
Charge de dépôt maximale:
4.24%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
956 (68.63%)
Courts trades:
437 (31.37%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
12.20 USD
Perte moyenne:
-9.92 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-145.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-229.31 USD (13)
Croissance mensuelle:
6.98%
Prévision annuelle:
84.72%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
203.02 USD
Maximal:
663.61 USD (29.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.54% (663.61 USD)
Par fonds propres:
4.57% (92.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 866
ETHUSD 525
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -66
ETHUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -3M
ETHUSD 483K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.91 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +459.41 USD
Perte consécutive maximale: -145.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Tickmill-Live
21.19 × 12435
Aucun avis
2025.05.14 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 05:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 23:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 08:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.