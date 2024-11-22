SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURO Digger 2
Willi Bambach

EURO Digger 2

Willi Bambach
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 35%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
51 (69.86%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (30.14%)
En iyi işlem:
93.09 EUR
En kötü işlem:
-66.70 EUR
Brüt kâr:
503.23 EUR (9 573 pips)
Brüt zarar:
-324.98 EUR (7 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (15.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
224.80 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.10%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
40 (54.79%)
Satış işlemleri:
33 (45.21%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.44 EUR
Ortalama kâr:
9.87 EUR
Ortalama zarar:
-14.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-66.70 EUR (1)
Aylık büyüme:
-4.90%
Yıllık tahmin:
-59.42%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 EUR
Maksimum:
101.07 EUR (16.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (101.05 EUR)
Varlığa göre:
10.68% (65.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 203
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.09 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -35.19 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.12 × 34
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.57 × 238
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
AMarkets-Real
8.67 × 3
VolansTrade-Server
9.13 × 24
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

EURO Digger


This signal seeks to exploit the EURO / US Dollar relation.
The signal works 24/5 - so an ECN + VPS-Server or similar 24/5-solution is absolutely neccessary.
Your account has to be in hedgingmode so that long and short in the same instrument and at the same time is possible.
At the time of publishing the signal (22th Nov. 2024) the account had 531 Euro in balance.

Leverage is 1:500.

Trading is at or close to 100% algorithmic.


*** If you have a different leverage or a different account-size, dont worry as the MQL5 subscription-service deals with these issues. More information can be fond here:

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

or here:

https://www.mql5.com/en/articles/618#example


*** It is advisable to every now and then retain some money from your  account***


*** REMEMBER: Don´t risk money you cannot afford to loose***

Disclaimer of Warranties

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SIGNALS SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SIGNALS SERVICE IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.

YOU AGREE TO USE THE SIGNALS SERVICE AND ANY MATERIALS DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SIGNALS SERVICE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA AS A RESULT OF SUCH USE.


İnceleme yok
2025.09.30 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:11 2025.09.14 11:11:42  

Hallo Moderator, the signal perfgorms well because it takes only the best odds. Please reactivate it.

2025.09.12 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURO Digger 2
Ayda 39 USD
35%
0
0
USD
878
EUR
45
97%
73
69%
0%
1.54
2.44
EUR
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.