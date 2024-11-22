SignauxSections
Willi Bambach

EURO Digger 2

Willi Bambach
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 35%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
51 (69.86%)
Perte trades:
22 (30.14%)
Meilleure transaction:
93.09 EUR
Pire transaction:
-66.70 EUR
Bénéfice brut:
503.23 EUR (9 573 pips)
Perte brute:
-324.98 EUR (7 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (15.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
224.80 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
0.10%
Charge de dépôt maximale:
4.33%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.76
Longs trades:
40 (54.79%)
Courts trades:
33 (45.21%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
2.44 EUR
Bénéfice moyen:
9.87 EUR
Perte moyenne:
-14.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-66.70 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-4.90%
Prévision annuelle:
-59.42%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.20 EUR
Maximal:
101.07 EUR (16.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.50% (101.05 EUR)
Par fonds propres:
10.68% (65.38 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 203
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.09 EUR
Pire transaction: -67 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15.04 EUR
Perte consécutive maximale: -35.19 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.12 × 34
ICMarketsSC-MT5
0.50 × 10
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Valutrades-Live
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.57 × 238
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
Darwinex-Live
1.92 × 25
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 3
TitanFX-MT5-01
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.13 × 38
Tradestone-Real
5.93 × 382
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.18 × 22
GBEbrokers-LIVE
6.20 × 10
AMarkets-Real
8.67 × 3
VolansTrade-Server
9.13 × 24
EURO Digger


This signal seeks to exploit the EURO / US Dollar relation.
The signal works 24/5 - so an ECN + VPS-Server or similar 24/5-solution is absolutely neccessary.
Your account has to be in hedgingmode so that long and short in the same instrument and at the same time is possible.
At the time of publishing the signal (22th Nov. 2024) the account had 531 Euro in balance.

Leverage is 1:500.

Trading is at or close to 100% algorithmic.


*** If you have a different leverage or a different account-size, dont worry as the MQL5 subscription-service deals with these issues. More information can be fond here:

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

or here:

https://www.mql5.com/en/articles/618#example


*** It is advisable to every now and then retain some money from your  account***


*** REMEMBER: Don´t risk money you cannot afford to loose***

Disclaimer of Warranties

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SIGNALS SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SIGNALS SERVICE IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.

YOU AGREE TO USE THE SIGNALS SERVICE AND ANY MATERIALS DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SIGNALS SERVICE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA AS A RESULT OF SUCH USE.


Aucun avis
2025.09.30 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:11 2025.09.14 11:11:42  

Hallo Moderator, the signal perfgorms well because it takes only the best odds. Please reactivate it.

2025.09.12 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
