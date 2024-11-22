- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|203
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.12 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.57 × 238
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
|
AMarkets-Real
|8.67 × 3
|
VolansTrade-Server
|9.13 × 24
EURO Digger
Leverage is 1:500.
Trading is at or close to 100% algorithmic.
*** If you have a different leverage or a different account-size, dont worry as the MQL5 subscription-service deals with these issues. More information can be fond here:
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
or here:
https://www.mql5.com/en/articles/618#example
*** It is advisable to every now and then retain some money from your account***
Hallo Moderator, the signal perfgorms well because it takes only the best odds. Please reactivate it.
USD
EUR
EUR