İşlemler:
4 183
Kârla kapanan işlemler:
3 088 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
1 095 (26.18%)
En iyi işlem:
171.96 CHF
En kötü işlem:
-1 298.59 CHF
Brüt kâr:
31 271.01 CHF (79 448 278 pips)
Brüt zarar:
-15 598.11 CHF (16 606 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (199.68 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
525.13 CHF (8)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.95
Alış işlemleri:
3 077 (73.56%)
Satış işlemleri:
1 106 (26.44%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
3.75 CHF
Ortalama kâr:
10.13 CHF
Ortalama zarar:
-14.24 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-50.43 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-2 634.26 CHF (4)
Aylık büyüme:
2.65%
Yıllık tahmin:
34.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
2 634.76 CHF (12.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.82% (2 633.48 CHF)
Varlığa göre:
61.41% (6 621.00 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD..
|1103
|BTCUSD
|1050
|SMI
|642
|EURGBP..
|495
|XAUEUR..
|324
|XAUUSD..
|195
|USDJPY..
|113
|US500
|88
|VIX
|63
|AAPL.OQ
|36
|XPTUSD..
|27
|EURUSD..
|19
|USOUSD
|14
|USDCHF..
|14
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD..
|-1K
|BTCUSD
|7.4K
|SMI
|1.8K
|EURGBP..
|1.4K
|XAUEUR..
|3.2K
|XAUUSD..
|1.1K
|USDJPY..
|385
|US500
|-25
|VIX
|1.5K
|AAPL.OQ
|-7
|XPTUSD..
|35
|EURUSD..
|294
|USOUSD
|97
|USDCHF..
|73
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD..
|-59K
|BTCUSD
|60M
|SMI
|2.1M
|EURGBP..
|29K
|XAUEUR..
|382K
|XAUUSD..
|118K
|USDJPY..
|6.1K
|US500
|-22K
|VIX
|51K
|AAPL.OQ
|22
|XPTUSD..
|7.6K
|EURUSD..
|2.1K
|USOUSD
|11K
|USDCHF..
|3.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Our premium product for all traders who prefer a very exciting risk/reward ratio.
- Assets: Indices, Forex, Gold, Crypto, VIX
- 93% average return p.a.*
- Risk appetite MEDIUM
- Necessary trading capital 10000 CHF
The Wallstreet Wolf is the best signal I have ever tried. The results speak for themselves. The guys from SwissBot have a verified track record of currently around 120 weeks. The performance has been very consistent since then and I have made great profits. I can absolutely recommend it.