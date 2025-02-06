SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SwissBot Wallstreet Wolf
Peter Stefan Haas

SwissBot Wallstreet Wolf

Peter Stefan Haas
1 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 435%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 183
Kârla kapanan işlemler:
3 088 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
1 095 (26.18%)
En iyi işlem:
171.96 CHF
En kötü işlem:
-1 298.59 CHF
Brüt kâr:
31 271.01 CHF (79 448 278 pips)
Brüt zarar:
-15 598.11 CHF (16 606 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (199.68 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
525.13 CHF (8)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.95
Alış işlemleri:
3 077 (73.56%)
Satış işlemleri:
1 106 (26.44%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
3.75 CHF
Ortalama kâr:
10.13 CHF
Ortalama zarar:
-14.24 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-50.43 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-2 634.26 CHF (4)
Aylık büyüme:
2.65%
Yıllık tahmin:
34.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CHF
Maksimum:
2 634.76 CHF (12.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.82% (2 633.48 CHF)
Varlığa göre:
61.41% (6 621.00 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD.. 1103
BTCUSD 1050
SMI 642
EURGBP.. 495
XAUEUR.. 324
XAUUSD.. 195
USDJPY.. 113
US500 88
VIX 63
AAPL.OQ 36
XPTUSD.. 27
EURUSD.. 19
USOUSD 14
USDCHF.. 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD.. -1K
BTCUSD 7.4K
SMI 1.8K
EURGBP.. 1.4K
XAUEUR.. 3.2K
XAUUSD.. 1.1K
USDJPY.. 385
US500 -25
VIX 1.5K
AAPL.OQ -7
XPTUSD.. 35
EURUSD.. 294
USOUSD 97
USDCHF.. 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD.. -59K
BTCUSD 60M
SMI 2.1M
EURGBP.. 29K
XAUEUR.. 382K
XAUUSD.. 118K
USDJPY.. 6.1K
US500 -22K
VIX 51K
AAPL.OQ 22
XPTUSD.. 7.6K
EURUSD.. 2.1K
USOUSD 11K
USDCHF.. 3.4K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.96 CHF
En kötü işlem: -1 299 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +199.68 CHF
Maksimum ardışık zarar: -50.43 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 22
Our premium product for all traders who prefer a very exciting risk/reward ratio.

  • Assets: Indices, Forex, Gold, Crypto, VIX
  • 93% average return p.a.*
  • Risk appetite MEDIUM
  • Necessary trading capital 10000 CHF



Ortalama derecelendirme:
Adrian Roth
16
Adrian Roth 2025.02.06 20:04 
 

The Wallstreet Wolf is the best signal I have ever tried. The results speak for themselves. The guys from SwissBot have a verified track record of currently around 120 weeks. The performance has been very consistent since then and I have made great profits. I can absolutely recommend it.

