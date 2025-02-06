SegnaliSezioni
Peter Stefan Haas

SwissBot Wallstreet Wolf

Peter Stefan Haas
1 recensione
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 435%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 183
Profit Trade:
3 088 (73.82%)
Loss Trade:
1 095 (26.18%)
Best Trade:
171.96 CHF
Worst Trade:
-1 298.59 CHF
Profitto lordo:
31 271.01 CHF (79 448 278 pips)
Perdita lorda:
-15 598.11 CHF (16 606 868 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (199.68 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
525.13 CHF (8)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.19%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.95
Long Trade:
3 077 (73.56%)
Short Trade:
1 106 (26.44%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
3.75 CHF
Profitto medio:
10.13 CHF
Perdita media:
-14.24 CHF
Massime perdite consecutive:
8 (-50.43 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2 634.26 CHF (4)
Crescita mensile:
2.81%
Previsione annuale:
34.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
2 634.76 CHF (12.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.82% (2 633.48 CHF)
Per equità:
61.41% (6 621.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD.. 1103
BTCUSD 1050
SMI 642
EURGBP.. 495
XAUEUR.. 324
XAUUSD.. 195
USDJPY.. 113
US500 88
VIX 63
AAPL.OQ 36
XPTUSD.. 27
EURUSD.. 19
USOUSD 14
USDCHF.. 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD.. -1K
BTCUSD 7.4K
SMI 1.8K
EURGBP.. 1.4K
XAUEUR.. 3.2K
XAUUSD.. 1.1K
USDJPY.. 385
US500 -25
VIX 1.5K
AAPL.OQ -7
XPTUSD.. 35
EURUSD.. 294
USOUSD 97
USDCHF.. 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD.. -59K
BTCUSD 60M
SMI 2.1M
EURGBP.. 29K
XAUEUR.. 382K
XAUUSD.. 118K
USDJPY.. 6.1K
US500 -22K
VIX 51K
AAPL.OQ 22
XPTUSD.. 7.6K
EURUSD.. 2.1K
USOUSD 11K
USDCHF.. 3.4K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.96 CHF
Worst Trade: -1 299 CHF
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +199.68 CHF
Massima perdita consecutiva: -50.43 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 22
Il nostro prodotto premium per tutti i trader che preferiscono un rapporto rischio/rendimento molto interessante.

  • Attività: Indici, Forex, Oro, Cripto, VIX
  • 93% di rendimento medio p.a.*
  • Propensione al rischio MEDIA
  • Capitale di trading necessario 10000 CHF


Valutazione media:
Adrian Roth
16
Adrian Roth 2025.02.06 20:04 
 

The Wallstreet Wolf is the best signal I have ever tried. The results speak for themselves. The guys from SwissBot have a verified track record of currently around 120 weeks. The performance has been very consistent since then and I have made great profits. I can absolutely recommend it.

