- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 183
Profit Trade:
3 088 (73.82%)
Loss Trade:
1 095 (26.18%)
Best Trade:
171.96 CHF
Worst Trade:
-1 298.59 CHF
Profitto lordo:
31 271.01 CHF (79 448 278 pips)
Perdita lorda:
-15 598.11 CHF (16 606 868 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (199.68 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
525.13 CHF (8)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.19%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.95
Long Trade:
3 077 (73.56%)
Short Trade:
1 106 (26.44%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
3.75 CHF
Profitto medio:
10.13 CHF
Perdita media:
-14.24 CHF
Massime perdite consecutive:
8 (-50.43 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2 634.26 CHF (4)
Crescita mensile:
2.81%
Previsione annuale:
34.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
2 634.76 CHF (12.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.82% (2 633.48 CHF)
Per equità:
61.41% (6 621.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD..
|1103
|BTCUSD
|1050
|SMI
|642
|EURGBP..
|495
|XAUEUR..
|324
|XAUUSD..
|195
|USDJPY..
|113
|US500
|88
|VIX
|63
|AAPL.OQ
|36
|XPTUSD..
|27
|EURUSD..
|19
|USOUSD
|14
|USDCHF..
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD..
|-1K
|BTCUSD
|7.4K
|SMI
|1.8K
|EURGBP..
|1.4K
|XAUEUR..
|3.2K
|XAUUSD..
|1.1K
|USDJPY..
|385
|US500
|-25
|VIX
|1.5K
|AAPL.OQ
|-7
|XPTUSD..
|35
|EURUSD..
|294
|USOUSD
|97
|USDCHF..
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD..
|-59K
|BTCUSD
|60M
|SMI
|2.1M
|EURGBP..
|29K
|XAUEUR..
|382K
|XAUUSD..
|118K
|USDJPY..
|6.1K
|US500
|-22K
|VIX
|51K
|AAPL.OQ
|22
|XPTUSD..
|7.6K
|EURUSD..
|2.1K
|USOUSD
|11K
|USDCHF..
|3.4K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.96 CHF
Worst Trade: -1 299 CHF
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +199.68 CHF
Massima perdita consecutiva: -50.43 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
Il nostro prodotto premium per tutti i trader che preferiscono un rapporto rischio/rendimento molto interessante.
- Attività: Indici, Forex, Oro, Cripto, VIX
- 93% di rendimento medio p.a.*
- Propensione al rischio MEDIA
- Capitale di trading necessario 10000 CHF
The Wallstreet Wolf is the best signal I have ever tried. The results speak for themselves. The guys from SwissBot have a verified track record of currently around 120 weeks. The performance has been very consistent since then and I have made great profits. I can absolutely recommend it.