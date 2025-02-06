SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SwissBot Wallstreet Wolf
Peter Stefan Haas

SwissBot Wallstreet Wolf

Peter Stefan Haas
1 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 435%
MEXAtlantic-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 183
Bénéfice trades:
3 088 (73.82%)
Perte trades:
1 095 (26.18%)
Meilleure transaction:
171.96 CHF
Pire transaction:
-1 298.59 CHF
Bénéfice brut:
31 271.01 CHF (79 448 278 pips)
Perte brute:
-15 598.11 CHF (16 606 868 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (199.68 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
525.13 CHF (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.19%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.95
Longs trades:
3 077 (73.56%)
Courts trades:
1 106 (26.44%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
3.75 CHF
Bénéfice moyen:
10.13 CHF
Perte moyenne:
-14.24 CHF
Pertes consécutives maximales:
8 (-50.43 CHF)
Perte consécutive maximale:
-2 634.26 CHF (4)
Croissance mensuelle:
3.25%
Prévision annuelle:
39.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CHF
Maximal:
2 634.76 CHF (12.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.82% (2 633.48 CHF)
Par fonds propres:
61.41% (6 621.00 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD.. 1103
BTCUSD 1050
SMI 642
EURGBP.. 495
XAUEUR.. 324
XAUUSD.. 195
USDJPY.. 113
US500 88
VIX 63
AAPL.OQ 36
XPTUSD.. 27
EURUSD.. 19
USOUSD 14
USDCHF.. 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD.. -1K
BTCUSD 7.4K
SMI 1.8K
EURGBP.. 1.4K
XAUEUR.. 3.2K
XAUUSD.. 1.1K
USDJPY.. 385
US500 -25
VIX 1.5K
AAPL.OQ -7
XPTUSD.. 35
EURUSD.. 294
USOUSD 97
USDCHF.. 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD.. -59K
BTCUSD 60M
SMI 2.1M
EURGBP.. 29K
XAUEUR.. 382K
XAUUSD.. 118K
USDJPY.. 6.1K
US500 -22K
VIX 51K
AAPL.OQ 22
XPTUSD.. 7.6K
EURUSD.. 2.1K
USOUSD 11K
USDCHF.. 3.4K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.96 CHF
Pire transaction: -1 299 CHF
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +199.68 CHF
Perte consécutive maximale: -50.43 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 22
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Notre produit premium pour tous les traders qui préfèrent un rapport risque/gain très excitant.

  • Actifs : Indices, Forex, Or, Crypto, VIX
  • 93% de rendement moyen p.a.*
  • Tolérance au risque MEDIUM
  • Capital de trading nécessaire 10000 CHF


Note moyenne:
Adrian Roth
16
Adrian Roth 2025.02.06 20:04 
 

The Wallstreet Wolf is the best signal I have ever tried. The results speak for themselves. The guys from SwissBot have a verified track record of currently around 120 weeks. The performance has been very consistent since then and I have made great profits. I can absolutely recommend it.

2025.07.17 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 23:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 14:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 06:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire