- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 183
Bénéfice trades:
3 088 (73.82%)
Perte trades:
1 095 (26.18%)
Meilleure transaction:
171.96 CHF
Pire transaction:
-1 298.59 CHF
Bénéfice brut:
31 271.01 CHF (79 448 278 pips)
Perte brute:
-15 598.11 CHF (16 606 868 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (199.68 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
525.13 CHF (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.19%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.95
Longs trades:
3 077 (73.56%)
Courts trades:
1 106 (26.44%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
3.75 CHF
Bénéfice moyen:
10.13 CHF
Perte moyenne:
-14.24 CHF
Pertes consécutives maximales:
8 (-50.43 CHF)
Perte consécutive maximale:
-2 634.26 CHF (4)
Croissance mensuelle:
3.25%
Prévision annuelle:
39.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CHF
Maximal:
2 634.76 CHF (12.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.82% (2 633.48 CHF)
Par fonds propres:
61.41% (6 621.00 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD..
|1103
|BTCUSD
|1050
|SMI
|642
|EURGBP..
|495
|XAUEUR..
|324
|XAUUSD..
|195
|USDJPY..
|113
|US500
|88
|VIX
|63
|AAPL.OQ
|36
|XPTUSD..
|27
|EURUSD..
|19
|USOUSD
|14
|USDCHF..
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD..
|-1K
|BTCUSD
|7.4K
|SMI
|1.8K
|EURGBP..
|1.4K
|XAUEUR..
|3.2K
|XAUUSD..
|1.1K
|USDJPY..
|385
|US500
|-25
|VIX
|1.5K
|AAPL.OQ
|-7
|XPTUSD..
|35
|EURUSD..
|294
|USOUSD
|97
|USDCHF..
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD..
|-59K
|BTCUSD
|60M
|SMI
|2.1M
|EURGBP..
|29K
|XAUEUR..
|382K
|XAUUSD..
|118K
|USDJPY..
|6.1K
|US500
|-22K
|VIX
|51K
|AAPL.OQ
|22
|XPTUSD..
|7.6K
|EURUSD..
|2.1K
|USOUSD
|11K
|USDCHF..
|3.4K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +171.96 CHF
Pire transaction: -1 299 CHF
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +199.68 CHF
Perte consécutive maximale: -50.43 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
Notre produit premium pour tous les traders qui préfèrent un rapport risque/gain très excitant.
- Actifs : Indices, Forex, Or, Crypto, VIX
- 93% de rendement moyen p.a.*
- Tolérance au risque MEDIUM
- Capital de trading nécessaire 10000 CHF
The Wallstreet Wolf is the best signal I have ever tried. The results speak for themselves. The guys from SwissBot have a verified track record of currently around 120 weeks. The performance has been very consistent since then and I have made great profits. I can absolutely recommend it.