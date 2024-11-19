SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Yosi BTC
Mario Fuentes Valenzuela

Yosi BTC

Mario Fuentes Valenzuela
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 263%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 273
Kârla kapanan işlemler:
971 (76.27%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (23.72%)
En iyi işlem:
101.66 EUR
En kötü işlem:
-104.70 EUR
Brüt kâr:
4 341.98 EUR (186 684 001 pips)
Brüt zarar:
-3 872.54 EUR (24 857 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (285.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
285.94 EUR (50)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
53.85%
Maks. mevduat yükü:
105.20%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
679 (53.34%)
Satış işlemleri:
594 (46.66%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.37 EUR
Ortalama kâr:
4.47 EUR
Ortalama zarar:
-12.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-103.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-378.63 EUR (8)
Aylık büyüme:
7.84%
Yıllık tahmin:
96.76%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.46 EUR
Maksimum:
505.64 EUR (76.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.30% (505.64 EUR)
Varlığa göre:
64.28% (282.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1238
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 765
NVDA.NAS 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 4.9M
NVDA.NAS 23
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.66 EUR
En kötü işlem: -105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +285.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -103.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.27 02:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.26 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yosi BTC
Ayda 30 USD
263%
0
0
USD
873
EUR
45
23%
1 273
76%
54%
1.12
0.37
EUR
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.