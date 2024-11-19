- Büyüme
İşlemler:
1 273
Kârla kapanan işlemler:
971 (76.27%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (23.72%)
En iyi işlem:
101.66 EUR
En kötü işlem:
-104.70 EUR
Brüt kâr:
4 341.98 EUR (186 684 001 pips)
Brüt zarar:
-3 872.54 EUR (24 857 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (285.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
285.94 EUR (50)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
53.85%
Maks. mevduat yükü:
105.20%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
679 (53.34%)
Satış işlemleri:
594 (46.66%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.37 EUR
Ortalama kâr:
4.47 EUR
Ortalama zarar:
-12.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-103.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-378.63 EUR (8)
Aylık büyüme:
7.84%
Yıllık tahmin:
96.76%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.46 EUR
Maksimum:
505.64 EUR (76.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.30% (505.64 EUR)
Varlığa göre:
64.28% (282.80 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1238
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|765
|NVDA.NAS
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|4.9M
|NVDA.NAS
|23
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.66 EUR
En kötü işlem: -105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +285.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -103.82 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
263%
0
0
USD
USD
873
EUR
EUR
45
23%
1 273
76%
54%
1.12
0.37
EUR
EUR
76%
1:500