Mario Fuentes Valenzuela

Yosi BTC

Mario Fuentes Valenzuela
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 263%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 273
Profit Trade:
971 (76.27%)
Loss Trade:
302 (23.72%)
Best Trade:
101.66 EUR
Worst Trade:
-104.70 EUR
Profitto lordo:
4 341.98 EUR (186 684 001 pips)
Perdita lorda:
-3 872.54 EUR (24 857 082 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (285.94 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
285.94 EUR (50)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
53.85%
Massimo carico di deposito:
105.20%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
679 (53.34%)
Short Trade:
594 (46.66%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.37 EUR
Profitto medio:
4.47 EUR
Perdita media:
-12.82 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-103.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-378.63 EUR (8)
Crescita mensile:
7.98%
Previsione annuale:
96.76%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.46 EUR
Massimale:
505.64 EUR (76.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.30% (505.64 EUR)
Per equità:
64.28% (282.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1238
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 765
NVDA.NAS 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4.9M
NVDA.NAS 23
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.66 EUR
Worst Trade: -105 EUR
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +285.94 EUR
Massima perdita consecutiva: -103.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Non ci sono recensioni
2025.09.27 02:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.26 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.