- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 273
Profit Trade:
971 (76.27%)
Loss Trade:
302 (23.72%)
Best Trade:
101.66 EUR
Worst Trade:
-104.70 EUR
Profitto lordo:
4 341.98 EUR (186 684 001 pips)
Perdita lorda:
-3 872.54 EUR (24 857 082 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (285.94 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
285.94 EUR (50)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
53.85%
Massimo carico di deposito:
105.20%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.93
Long Trade:
679 (53.34%)
Short Trade:
594 (46.66%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.37 EUR
Profitto medio:
4.47 EUR
Perdita media:
-12.82 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-103.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-378.63 EUR (8)
Crescita mensile:
7.98%
Previsione annuale:
96.76%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.46 EUR
Massimale:
505.64 EUR (76.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.30% (505.64 EUR)
Per equità:
64.28% (282.80 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1238
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|765
|NVDA.NAS
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4.9M
|NVDA.NAS
|23
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.66 EUR
Worst Trade: -105 EUR
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +285.94 EUR
Massima perdita consecutiva: -103.82 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
Non ci sono recensioni
