- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 273
Bénéfice trades:
971 (76.27%)
Perte trades:
302 (23.72%)
Meilleure transaction:
101.66 EUR
Pire transaction:
-104.70 EUR
Bénéfice brut:
4 341.98 EUR (186 684 001 pips)
Perte brute:
-3 872.54 EUR (24 857 082 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (285.94 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
285.94 EUR (50)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
53.85%
Charge de dépôt maximale:
105.20%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
679 (53.34%)
Courts trades:
594 (46.66%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.37 EUR
Bénéfice moyen:
4.47 EUR
Perte moyenne:
-12.82 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-103.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-378.63 EUR (8)
Croissance mensuelle:
8.26%
Prévision annuelle:
100.76%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.46 EUR
Maximal:
505.64 EUR (76.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.30% (505.64 EUR)
Par fonds propres:
64.28% (282.80 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1238
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|765
|NVDA.NAS
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|4.9M
|NVDA.NAS
|23
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 658
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
263%
0
0
USD
USD
873
EUR
EUR
45
23%
1 273
76%
54%
1.12
0.37
EUR
EUR
76%
1:500