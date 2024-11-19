SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Yosi BTC
Mario Fuentes Valenzuela

Yosi BTC

Mario Fuentes Valenzuela
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 263%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 273
Bénéfice trades:
971 (76.27%)
Perte trades:
302 (23.72%)
Meilleure transaction:
101.66 EUR
Pire transaction:
-104.70 EUR
Bénéfice brut:
4 341.98 EUR (186 684 001 pips)
Perte brute:
-3 872.54 EUR (24 857 082 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (285.94 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
285.94 EUR (50)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
53.85%
Charge de dépôt maximale:
105.20%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
679 (53.34%)
Courts trades:
594 (46.66%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.37 EUR
Bénéfice moyen:
4.47 EUR
Perte moyenne:
-12.82 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-103.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-378.63 EUR (8)
Croissance mensuelle:
8.26%
Prévision annuelle:
100.76%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.46 EUR
Maximal:
505.64 EUR (76.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.30% (505.64 EUR)
Par fonds propres:
64.28% (282.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1238
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 765
NVDA.NAS 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 4.9M
NVDA.NAS 23
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.66 EUR
Pire transaction: -105 EUR
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +285.94 EUR
Perte consécutive maximale: -103.82 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 658
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Aucun avis
2025.09.12 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.26 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Yosi BTC
30 USD par mois
263%
0
0
USD
873
EUR
45
23%
1 273
76%
54%
1.12
0.37
EUR
76%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.