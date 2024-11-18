- Büyüme
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
70 (23.41%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (76.59%)
En iyi işlem:
298.43 USD
En kötü işlem:
-32.59 USD
Brüt kâr:
2 828.59 USD (380 724 pips)
Brüt zarar:
-2 844.84 USD (380 767 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (127.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
298.43 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.16%
Maks. mevduat yükü:
17.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
163 (54.52%)
Satış işlemleri:
136 (45.48%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
40.41 USD
Ortalama zarar:
-12.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-259.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.78 USD (18)
Aylık büyüme:
104.80%
Yıllık tahmin:
1 271.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
799.57 USD
Maksimum:
963.60 USD (56.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.75% (963.33 USD)
Varlığa göre:
3.78% (35.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|165
|XAUUSD
|99
|GBPJPY
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|82
|XAUUSD
|-124
|GBPJPY
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|354
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +298.43 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +127.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -259.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
