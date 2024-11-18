SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Criterion
Kerwin Catapang

Criterion

Kerwin Catapang
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -1%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
70 (23.41%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (76.59%)
En iyi işlem:
298.43 USD
En kötü işlem:
-32.59 USD
Brüt kâr:
2 828.59 USD (380 724 pips)
Brüt zarar:
-2 844.84 USD (380 767 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (127.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
298.43 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.16%
Maks. mevduat yükü:
17.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
163 (54.52%)
Satış işlemleri:
136 (45.48%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
40.41 USD
Ortalama zarar:
-12.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-259.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.78 USD (18)
Aylık büyüme:
104.80%
Yıllık tahmin:
1 271.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
799.57 USD
Maksimum:
963.60 USD (56.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.75% (963.33 USD)
Varlığa göre:
3.78% (35.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 165
XAUUSD 99
GBPJPY 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 82
XAUUSD -124
GBPJPY 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD -2.2K
GBPJPY 354
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.43 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +127.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -259.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
37 daha fazla...
Kelly Criterion Risk Management Model
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.25 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.24 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 10:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.17 10:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 17:57
Share of trading days is too low
2024.11.25 17:57
Share of days for 80% of trades is too low
