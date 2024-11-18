SignauxSections
Kerwin Catapang

Criterion

Kerwin Catapang
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
70 (23.56%)
Perte trades:
227 (76.43%)
Meilleure transaction:
298.43 USD
Pire transaction:
-32.59 USD
Bénéfice brut:
2 828.59 USD (380 724 pips)
Perte brute:
-2 790.34 USD (374 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (127.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
298.43 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
18.16%
Charge de dépôt maximale:
17.02%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
162 (54.55%)
Courts trades:
135 (45.45%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
40.41 USD
Perte moyenne:
-12.29 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-259.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-259.78 USD (18)
Croissance mensuelle:
107.25%
Prévision annuelle:
1 301.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
799.57 USD
Maximal:
963.60 USD (56.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.75% (963.33 USD)
Par fonds propres:
3.78% (35.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 164
XAUUSD 98
GBPJPY 35
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 111
XAUUSD -99
GBPJPY 26
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD 4.1K
GBPJPY 354
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +298.43 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +127.43 USD
Perte consécutive maximale: -259.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
37 plus...
Kelly Criterion Risk Management Model
Aucun avis
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.25 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.24 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 10:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.17 10:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 17:57
Share of trading days is too low
2024.11.25 17:57
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.25 16:44
Share of trading days is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Criterion
5000 USD par mois
2%
0
0
USD
1.6K
USD
44
100%
297
23%
18%
1.01
0.13
USD
57%
1:500
Copier

