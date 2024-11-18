- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
70 (23.41%)
Loss Trade:
229 (76.59%)
Best Trade:
298.43 USD
Worst Trade:
-32.59 USD
Profitto lordo:
2 828.59 USD (380 724 pips)
Perdita lorda:
-2 844.84 USD (380 767 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (127.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
298.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.16%
Massimo carico di deposito:
17.02%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
163 (54.52%)
Short Trade:
136 (45.48%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
40.41 USD
Perdita media:
-12.42 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-259.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.78 USD (18)
Crescita mensile:
100.42%
Previsione annuale:
1 218.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
799.57 USD
Massimale:
963.60 USD (56.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.75% (963.33 USD)
Per equità:
3.78% (35.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|165
|XAUUSD
|99
|GBPJPY
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|82
|XAUUSD
|-124
|GBPJPY
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|354
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +298.43 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +127.43 USD
Massima perdita consecutiva: -259.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Kelly Criterion Risk Management Model
