Kerwin Catapang

Criterion

Kerwin Catapang
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 -1%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
70 (23.41%)
Loss Trade:
229 (76.59%)
Best Trade:
298.43 USD
Worst Trade:
-32.59 USD
Profitto lordo:
2 828.59 USD (380 724 pips)
Perdita lorda:
-2 844.84 USD (380 767 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (127.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
298.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.16%
Massimo carico di deposito:
17.02%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
163 (54.52%)
Short Trade:
136 (45.48%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
40.41 USD
Perdita media:
-12.42 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-259.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.78 USD (18)
Crescita mensile:
100.42%
Previsione annuale:
1 218.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
799.57 USD
Massimale:
963.60 USD (56.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.75% (963.33 USD)
Per equità:
3.78% (35.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 165
XAUUSD 99
GBPJPY 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 82
XAUUSD -124
GBPJPY 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD -2.2K
GBPJPY 354
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +298.43 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +127.43 USD
Massima perdita consecutiva: -259.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
Kelly Criterion Risk Management Model
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.25 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.24 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 10:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.17 10:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 17:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.29 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.25 17:57
Share of trading days is too low
2024.11.25 17:57
Share of days for 80% of trades is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Criterion
5000USD al mese
-1%
0
0
USD
1.5K
USD
44
100%
299
23%
18%
0.99
-0.05
USD
57%
1:500
Copia

