Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 7 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 1 Swissquote-Server 0.00 × 1 RoboForex-Pro 0.00 × 14 FxPro-MT5 0.42 × 3007 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya