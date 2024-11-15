- Crescita
Trade:
136
Profit Trade:
108 (79.41%)
Loss Trade:
28 (20.59%)
Best Trade:
71.27 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
1 016.02 USD (51 132 pips)
Perdita lorda:
-103.00 USD (3 671 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (125.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
397.93 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
25.18%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
30.86
Long Trade:
91 (66.91%)
Short Trade:
45 (33.09%)
Fattore di profitto:
9.86
Profitto previsto:
6.71 USD
Profitto medio:
9.41 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.06 USD (4)
Crescita mensile:
-0.22%
Previsione annuale:
-2.62%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.59 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (29.59 USD)
Per equità:
21.00% (1 061.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|126
|CADCHF
|7
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|825
|CADCHF
|120
|NZDCAD
|-32
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|44K
|CADCHF
|3.8K
|NZDCAD
|-277
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +125.30 USD
Massima perdita consecutiva: -9.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 14
|
FxPro-MT5
|0.42 × 3007
