Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood 2usd

Anastasiia Shumansk
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 20%
FxPro-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
108 (79.41%)
Loss Trade:
28 (20.59%)
Best Trade:
71.27 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
1 016.02 USD (51 132 pips)
Perdita lorda:
-103.00 USD (3 671 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (125.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
397.93 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
25.18%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
30.86
Long Trade:
91 (66.91%)
Short Trade:
45 (33.09%)
Fattore di profitto:
9.86
Profitto previsto:
6.71 USD
Profitto medio:
9.41 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.06 USD (4)
Crescita mensile:
-0.22%
Previsione annuale:
-2.62%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.59 USD (0.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (29.59 USD)
Per equità:
21.00% (1 061.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 126
CADCHF 7
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 825
CADCHF 120
NZDCAD -32
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 44K
CADCHF 3.8K
NZDCAD -277
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +125.30 USD
Massima perdita consecutiva: -9.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 14
FxPro-MT5
0.42 × 3007
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.02 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 03:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.13 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.04 09:52
Share of trading days is too low
2025.03.04 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.03 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.21 19:07
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 15.04% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 19:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 17:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.10 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
