Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 7 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 1 Swissquote-Server 0.00 × 1 RoboForex-Pro 0.00 × 14 FxPro-MT5 0.42 × 3006