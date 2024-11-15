SignauxSections
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 20%
FxPro-MT5
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
108 (79.41%)
Perte trades:
28 (20.59%)
Meilleure transaction:
71.27 USD
Pire transaction:
-16.12 USD
Bénéfice brut:
1 016.02 USD (51 132 pips)
Perte brute:
-103.00 USD (3 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (125.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
397.93 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
99.51%
Charge de dépôt maximale:
24.93%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
30.86
Longs trades:
91 (66.91%)
Courts trades:
45 (33.09%)
Facteur de profit:
9.86
Rendement attendu:
6.71 USD
Bénéfice moyen:
9.41 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.06 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.22%
Prévision annuelle:
-2.62%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
29.59 USD (0.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.59% (29.59 USD)
Par fonds propres:
21.00% (1 061.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 126
CADCHF 7
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 825
CADCHF 120
NZDCAD -32
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 44K
CADCHF 3.8K
NZDCAD -277
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.27 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +125.30 USD
Perte consécutive maximale: -9.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 14
FxPro-MT5
0.42 × 3006
Aucun avis
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.02 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 03:38
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.13 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.04 09:52
Share of trading days is too low
2025.03.04 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.03 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.21 19:07
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 15.04% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 19:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.19 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.29 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.10 17:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.10 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
