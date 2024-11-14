SinyallerBölümler
Natalyia Nikitina

Winter MT5

Natalyia Nikitina
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 101%
FreshForex-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 212
Kârla kapanan işlemler:
1 725 (77.98%)
Zararla kapanan işlemler:
487 (22.02%)
En iyi işlem:
33.32 USD
En kötü işlem:
-13.21 USD
Brüt kâr:
6 194.40 USD (398 719 pips)
Brüt zarar:
-1 162.59 USD (91 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (210.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.52 USD (47)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
77.26
Alış işlemleri:
1 087 (49.14%)
Satış işlemleri:
1 125 (50.86%)
Kâr faktörü:
5.33
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.67 USD (6)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.51 USD
Maksimum:
65.13 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (33.11 USD)
Varlığa göre:
53.51% (4 306.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD_e 1196
AUDCAD_e 1016
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD_e 2.6K
AUDCAD_e 2.4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD_e 151K
AUDCAD_e 156K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 17:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 12:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 03:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 21:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.21 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
