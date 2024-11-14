- Büyüme
İşlemler:
2 212
Kârla kapanan işlemler:
1 725 (77.98%)
Zararla kapanan işlemler:
487 (22.02%)
En iyi işlem:
33.32 USD
En kötü işlem:
-13.21 USD
Brüt kâr:
6 194.40 USD (398 719 pips)
Brüt zarar:
-1 162.59 USD (91 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (210.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.52 USD (47)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
77.26
Alış işlemleri:
1 087 (49.14%)
Satış işlemleri:
1 125 (50.86%)
Kâr faktörü:
5.33
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.67 USD (6)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.51 USD
Maksimum:
65.13 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (33.11 USD)
Varlığa göre:
53.51% (4 306.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD_e
|1196
|AUDCAD_e
|1016
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD_e
|2.6K
|AUDCAD_e
|2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD_e
|151K
|AUDCAD_e
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.32 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +210.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
