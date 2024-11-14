SegnaliSezioni
Natalyia Nikitina

Winter MT5

Natalyia Nikitina
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 101%
FreshForex-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 212
Profit Trade:
1 725 (77.98%)
Loss Trade:
487 (22.02%)
Best Trade:
33.32 USD
Worst Trade:
-13.21 USD
Profitto lordo:
6 194.40 USD (398 719 pips)
Perdita lorda:
-1 162.59 USD (91 500 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (210.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.52 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
77.26
Long Trade:
1 087 (49.14%)
Short Trade:
1 125 (50.86%)
Fattore di profitto:
5.33
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-18.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.67 USD (6)
Crescita mensile:
1.65%
Previsione annuale:
20.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.51 USD
Massimale:
65.13 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.53% (33.11 USD)
Per equità:
53.51% (4 306.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD_e 1196
AUDCAD_e 1016
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD_e 2.6K
AUDCAD_e 2.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD_e 151K
AUDCAD_e 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.32 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +210.52 USD
Massima perdita consecutiva: -18.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 17:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 12:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 03:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 21:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.21 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
