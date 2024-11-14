- Crescita
Trade:
2 212
Profit Trade:
1 725 (77.98%)
Loss Trade:
487 (22.02%)
Best Trade:
33.32 USD
Worst Trade:
-13.21 USD
Profitto lordo:
6 194.40 USD (398 719 pips)
Perdita lorda:
-1 162.59 USD (91 500 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (210.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.52 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
77.26
Long Trade:
1 087 (49.14%)
Short Trade:
1 125 (50.86%)
Fattore di profitto:
5.33
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-18.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.67 USD (6)
Crescita mensile:
1.65%
Previsione annuale:
20.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.51 USD
Massimale:
65.13 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.53% (33.11 USD)
Per equità:
53.51% (4 306.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD_e
|1196
|AUDCAD_e
|1016
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD_e
|2.6K
|AUDCAD_e
|2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD_e
|151K
|AUDCAD_e
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.32 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +210.52 USD
Massima perdita consecutiva: -18.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
