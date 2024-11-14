- Büyüme
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
90 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (29.13%)
En iyi işlem:
4.88 USD
En kötü işlem:
-6.27 USD
Brüt kâr:
160.22 USD (24 967 pips)
Brüt zarar:
-78.14 USD (10 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (25.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
31.69%
Maks. mevduat yükü:
16.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.33
Alış işlemleri:
56 (44.09%)
Satış işlemleri:
71 (55.91%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
1.78 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.45%
Yıllık tahmin:
-29.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 USD
Maksimum:
12.96 USD (6.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.92% (13.12 USD)
Varlığa göre:
38.63% (71.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|55
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|35
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|20
|NZDCAD
|43
|AUDCAD
|19
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|4.6K
|NZDCAD
|6.5K
|AUDCAD
|3.5K
|NZDCHF
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 537
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.56 × 455
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|1.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
82%
0
0
USD
USD
182
USD
USD
44
100%
127
70%
32%
2.05
0.65
USD
USD
39%
1:500