Cheng Lin Zhang

Devil Tuo Tuo

Cheng Lin Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 82%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
90 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (29.13%)
En iyi işlem:
4.88 USD
En kötü işlem:
-6.27 USD
Brüt kâr:
160.22 USD (24 967 pips)
Brüt zarar:
-78.14 USD (10 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (25.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
31.69%
Maks. mevduat yükü:
16.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.33
Alış işlemleri:
56 (44.09%)
Satış işlemleri:
71 (55.91%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
1.78 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.45%
Yıllık tahmin:
-29.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 USD
Maksimum:
12.96 USD (6.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.92% (13.12 USD)
Varlığa göre:
38.63% (71.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 55
NZDCAD 36
AUDCAD 35
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 20
NZDCAD 43
AUDCAD 19
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 4.6K
NZDCAD 6.5K
AUDCAD 3.5K
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 537
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.56 × 455
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
1.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
İnceleme yok
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
Share of trading days is too low
2025.08.20 15:18
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 15.81% of days out of the 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

