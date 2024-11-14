SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Devil Tuo Tuo
Cheng Lin Zhang

Devil Tuo Tuo

Cheng Lin Zhang
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 82%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
90 (70.86%)
Loss Trade:
37 (29.13%)
Best Trade:
4.88 USD
Worst Trade:
-6.27 USD
Profitto lordo:
160.22 USD (24 967 pips)
Perdita lorda:
-78.14 USD (10 285 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (25.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
31.69%
Massimo carico di deposito:
16.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.33
Long Trade:
56 (44.09%)
Short Trade:
71 (55.91%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.13 USD (2)
Crescita mensile:
-0.88%
Previsione annuale:
-10.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 USD
Massimale:
12.96 USD (6.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.92% (13.12 USD)
Per equità:
38.63% (71.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 55
NZDCAD 36
AUDCAD 35
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 20
NZDCAD 43
AUDCAD 19
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 4.6K
NZDCAD 6.5K
AUDCAD 3.5K
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.07 USD
Massima perdita consecutiva: -9.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 537
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.56 × 455
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
1.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Devil Tuo Tuo
999USD al mese
82%
0
0
USD
182
USD
44
100%
127
70%
32%
2.05
0.65
USD
39%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.