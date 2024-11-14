- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
90 (70.86%)
Loss Trade:
37 (29.13%)
Best Trade:
4.88 USD
Worst Trade:
-6.27 USD
Profitto lordo:
160.22 USD (24 967 pips)
Perdita lorda:
-78.14 USD (10 285 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (25.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
31.69%
Massimo carico di deposito:
16.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.33
Long Trade:
56 (44.09%)
Short Trade:
71 (55.91%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.13 USD (2)
Crescita mensile:
-0.88%
Previsione annuale:
-10.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 USD
Massimale:
12.96 USD (6.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.92% (13.12 USD)
Per equità:
38.63% (71.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|55
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|35
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|20
|NZDCAD
|43
|AUDCAD
|19
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|4.6K
|NZDCAD
|6.5K
|AUDCAD
|3.5K
|NZDCHF
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 537
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.56 × 455
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|1.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Non ci sono recensioni
