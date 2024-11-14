SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Devil Tuo Tuo
Cheng Lin Zhang

Devil Tuo Tuo

Cheng Lin Zhang
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 82%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
90 (70.86%)
Perte trades:
37 (29.13%)
Meilleure transaction:
4.88 USD
Pire transaction:
-6.27 USD
Bénéfice brut:
160.22 USD (24 967 pips)
Perte brute:
-78.14 USD (10 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (25.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.07 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
31.69%
Charge de dépôt maximale:
16.80%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.33
Longs trades:
56 (44.09%)
Courts trades:
71 (55.91%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
1.78 USD
Perte moyenne:
-2.11 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.13 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.88%
Prévision annuelle:
-10.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.53 USD
Maximal:
12.96 USD (6.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.92% (13.12 USD)
Par fonds propres:
38.63% (71.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 55
NZDCAD 36
AUDCAD 35
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 20
NZDCAD 43
AUDCAD 19
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 4.6K
NZDCAD 6.5K
AUDCAD 3.5K
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.88 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.07 USD
Perte consécutive maximale: -9.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 537
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.56 × 455
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
1.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Aucun avis
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
Share of trading days is too low
2025.08.20 15:18
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 15.81% of days out of the 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Devil Tuo Tuo
999 USD par mois
82%
0
0
USD
182
USD
44
100%
127
70%
32%
2.05
0.65
USD
39%
1:500
Copier

