- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
581 (76.54%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (23.45%)
En iyi işlem:
26.70 GLD
En kötü işlem:
-9.24 GLD
Brüt kâr:
534.45 GLD (83 552 pips)
Brüt zarar:
-283.27 GLD (55 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (13.96 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
31.88 GLD (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
63.01%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.67
Alış işlemleri:
353 (46.51%)
Satış işlemleri:
406 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
0.33 GLD
Ortalama kâr:
0.92 GLD
Ortalama zarar:
-1.59 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.64 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.64 GLD (5)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
14.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.78 GLD
Maksimum:
28.96 GLD (5.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.75% (28.75 GLD)
Varlığa göre:
13.25% (87.79 GLD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|282
|AUDNZD
|264
|NZDCAD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|101
|AUDNZD
|80
|NZDCAD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|8.4K
|NZDCAD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.70 GLD
En kötü işlem: -9 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.96 GLD
Maksimum ardışık zarar: -28.64 GLD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 340
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 299
|
RoboForex-ECN
|1.44 × 12778
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 14
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
|
Coinexx-Live
|2.74 × 27
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.82 × 22
|
FusionMarkets-Live
|2.86 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.53 × 1407
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.30 × 119
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 400 USD
58%
0
0
USD
USD
686
GLD
GLD
126
100%
759
76%
63%
1.88
0.33
GLD
GLD
13%
1:500