Reynaldo Jr Tugade

MC RB

Reynaldo Jr Tugade
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 400 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 58%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
581 (76.54%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (23.45%)
En iyi işlem:
26.70 GLD
En kötü işlem:
-9.24 GLD
Brüt kâr:
534.45 GLD (83 552 pips)
Brüt zarar:
-283.27 GLD (55 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (13.96 GLD)
Maksimum ardışık kâr:
31.88 GLD (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
63.01%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.67
Alış işlemleri:
353 (46.51%)
Satış işlemleri:
406 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
0.33 GLD
Ortalama kâr:
0.92 GLD
Ortalama zarar:
-1.59 GLD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.64 GLD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.64 GLD (5)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
14.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.78 GLD
Maksimum:
28.96 GLD (5.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.75% (28.75 GLD)
Varlığa göre:
13.25% (87.79 GLD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 282
AUDNZD 264
NZDCAD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 101
AUDNZD 80
NZDCAD 71
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD 8.4K
NZDCAD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.70 GLD
En kötü işlem: -9 GLD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.96 GLD
Maksimum ardışık zarar: -28.64 GLD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 340
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 299
RoboForex-ECN
1.44 × 12778
Exness-MT5Real7
1.50 × 14
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
2.51 × 136
Coinexx-Live
2.74 × 27
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 22
FusionMarkets-Live
2.86 × 7
TradeMaxGlobal-Live
3.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
3.53 × 1407
ECMarkets-MT5-Live01
4.30 × 119
35 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MC RB
Ayda 400 USD
58%
0
0
USD
686
GLD
126
100%
759
76%
63%
1.88
0.33
GLD
13%
1:500
