- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
759
Bénéfice trades:
581 (76.54%)
Perte trades:
178 (23.45%)
Meilleure transaction:
26.70 GLD
Pire transaction:
-9.24 GLD
Bénéfice brut:
534.45 GLD (83 552 pips)
Perte brute:
-283.27 GLD (55 667 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (13.96 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.88 GLD (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
63.01%
Charge de dépôt maximale:
5.88%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.67
Longs trades:
353 (46.51%)
Courts trades:
406 (53.49%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
0.33 GLD
Bénéfice moyen:
0.92 GLD
Perte moyenne:
-1.59 GLD
Pertes consécutives maximales:
5 (-28.64 GLD)
Perte consécutive maximale:
-28.64 GLD (5)
Croissance mensuelle:
1.11%
Prévision annuelle:
14.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.78 GLD
Maximal:
28.96 GLD (5.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.75% (28.75 GLD)
Par fonds propres:
13.25% (87.79 GLD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|282
|AUDNZD
|264
|NZDCAD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|101
|AUDNZD
|80
|NZDCAD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|8.4K
|NZDCAD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +26.70 GLD
Pire transaction: -9 GLD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.96 GLD
Perte consécutive maximale: -28.64 GLD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 340
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 299
|
RoboForex-ECN
|1.44 × 12778
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 14
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
|
Coinexx-Live
|2.74 × 27
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.82 × 22
|
FusionMarkets-Live
|2.86 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.53 × 1407
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.30 × 119
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
400 USD par mois
58%
0
0
USD
USD
686
GLD
GLD
126
100%
759
76%
63%
1.88
0.33
GLD
GLD
13%
1:500