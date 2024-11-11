SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MC RB
Reynaldo Jr Tugade

MC RB

Reynaldo Jr Tugade
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 400 USD par mois
croissance depuis 2023 58%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
759
Bénéfice trades:
581 (76.54%)
Perte trades:
178 (23.45%)
Meilleure transaction:
26.70 GLD
Pire transaction:
-9.24 GLD
Bénéfice brut:
534.45 GLD (83 552 pips)
Perte brute:
-283.27 GLD (55 667 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (13.96 GLD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.88 GLD (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
63.01%
Charge de dépôt maximale:
5.88%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.67
Longs trades:
353 (46.51%)
Courts trades:
406 (53.49%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
0.33 GLD
Bénéfice moyen:
0.92 GLD
Perte moyenne:
-1.59 GLD
Pertes consécutives maximales:
5 (-28.64 GLD)
Perte consécutive maximale:
-28.64 GLD (5)
Croissance mensuelle:
1.11%
Prévision annuelle:
14.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.78 GLD
Maximal:
28.96 GLD (5.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.75% (28.75 GLD)
Par fonds propres:
13.25% (87.79 GLD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 282
AUDNZD 264
NZDCAD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 101
AUDNZD 80
NZDCAD 71
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD 8.4K
NZDCAD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.70 GLD
Pire transaction: -9 GLD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.96 GLD
Perte consécutive maximale: -28.64 GLD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 340
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 299
RoboForex-ECN
1.44 × 12778
Exness-MT5Real7
1.50 × 14
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
2.51 × 136
Coinexx-Live
2.74 × 27
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 22
FusionMarkets-Live
2.86 × 7
TradeMaxGlobal-Live
3.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
3.53 × 1407
ECMarkets-MT5-Live01
4.30 × 119
35 plus...
Aucun avis
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
