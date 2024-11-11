SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MC RB
Reynaldo Jr Tugade

MC RB

Reynaldo Jr Tugade
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 400 USD al mese
crescita dal 2023 58%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
581 (76.54%)
Loss Trade:
178 (23.45%)
Best Trade:
26.70 GLD
Worst Trade:
-9.24 GLD
Profitto lordo:
534.45 GLD (83 552 pips)
Perdita lorda:
-283.27 GLD (55 667 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (13.96 GLD)
Massimo profitto consecutivo:
31.88 GLD (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
63.01%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.67
Long Trade:
353 (46.51%)
Short Trade:
406 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.33 GLD
Profitto medio:
0.92 GLD
Perdita media:
-1.59 GLD
Massime perdite consecutive:
5 (-28.64 GLD)
Massima perdita consecutiva:
-28.64 GLD (5)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
14.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.78 GLD
Massimale:
28.96 GLD (5.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.75% (28.75 GLD)
Per equità:
13.25% (87.79 GLD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 282
AUDNZD 264
NZDCAD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 101
AUDNZD 80
NZDCAD 71
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
AUDNZD 8.4K
NZDCAD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.70 GLD
Worst Trade: -9 GLD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.96 GLD
Massima perdita consecutiva: -28.64 GLD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.63 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 340
STARTRADERFinancial-Live
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 299
RoboForex-ECN
1.44 × 12778
Exness-MT5Real7
1.50 × 14
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.48 × 144
VantageInternational-Live 10
2.51 × 136
Coinexx-Live
2.74 × 27
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 22
FusionMarkets-Live
2.86 × 7
TradeMaxGlobal-Live
3.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
3.53 × 1407
ECMarkets-MT5-Live01
4.30 × 119
35 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MC RB
400USD al mese
58%
0
0
USD
686
GLD
126
100%
759
76%
63%
1.88
0.33
GLD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.