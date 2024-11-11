- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
581 (76.54%)
Loss Trade:
178 (23.45%)
Best Trade:
26.70 GLD
Worst Trade:
-9.24 GLD
Profitto lordo:
534.45 GLD (83 552 pips)
Perdita lorda:
-283.27 GLD (55 667 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (13.96 GLD)
Massimo profitto consecutivo:
31.88 GLD (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
63.01%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.67
Long Trade:
353 (46.51%)
Short Trade:
406 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.33 GLD
Profitto medio:
0.92 GLD
Perdita media:
-1.59 GLD
Massime perdite consecutive:
5 (-28.64 GLD)
Massima perdita consecutiva:
-28.64 GLD (5)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
14.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.78 GLD
Massimale:
28.96 GLD (5.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.75% (28.75 GLD)
Per equità:
13.25% (87.79 GLD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|282
|AUDNZD
|264
|NZDCAD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|101
|AUDNZD
|80
|NZDCAD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|8.4K
|NZDCAD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.70 GLD
Worst Trade: -9 GLD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.96 GLD
Massima perdita consecutiva: -28.64 GLD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 340
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 299
|
RoboForex-ECN
|1.44 × 12778
|
Exness-MT5Real7
|1.50 × 14
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
|
Coinexx-Live
|2.74 × 27
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.82 × 22
|
FusionMarkets-Live
|2.86 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.53 × 1407
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.30 × 119
