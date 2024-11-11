- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
604
Kârla kapanan işlemler:
551 (91.22%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (8.77%)
En iyi işlem:
1 023.60 USD
En kötü işlem:
-536.10 USD
Brüt kâr:
50 647.95 USD (703 382 pips)
Brüt zarar:
-4 217.48 USD (252 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
109 (17 746.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 746.43 USD (109)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.57%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
56 gün
Düzelme faktörü:
22.25
Alış işlemleri:
390 (64.57%)
Satış işlemleri:
214 (35.43%)
Kâr faktörü:
12.01
Beklenen getiri:
76.87 USD
Ortalama kâr:
91.92 USD
Ortalama zarar:
-79.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 080.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 080.84 USD (7)
Aylık büyüme:
0.31%
Yıllık tahmin:
3.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
2 086.54 USD (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.59% (2 060.12 USD)
Varlığa göre:
64.68% (19 924.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|257
|USDCAD
|83
|GBPUSD
|76
|AUDUSD
|59
|XAUUSD
|30
|EURUSD
|26
|USDJPY
|26
|NZDUSD
|21
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|3
|USDHKD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|27K
|USDCAD
|6.9K
|GBPUSD
|5.3K
|AUDUSD
|3.6K
|XAUUSD
|-1.7K
|EURUSD
|593
|USDJPY
|2.2K
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|781
|NZDCAD
|654
|AUDCAD
|158
|USDHKD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|258K
|USDCAD
|133K
|GBPUSD
|71K
|AUDUSD
|60K
|XAUUSD
|-146K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|29K
|NZDUSD
|18K
|AUDNZD
|10K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDCAD
|959
|USDHKD
|16
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 023.60 USD
En kötü işlem: -536 USD
Maksimum ardışık kazanç: 109
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +17 746.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 080.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.01 × 1600
|
ICMarketsEU-MT5
|1.08 × 1187
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.21 × 372
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
MatchTrade-LIVE
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 16237
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.55 × 788
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|1.69 × 48793
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 1257
|
FocusMarkets-Real
|1.96 × 561
|
Darwinex-Live
|2.01 × 258
|
ICMarkets-MT5
|2.03 × 7930
