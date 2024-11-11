SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Winspot
Wing Sing Sit

Winspot

Wing Sing Sit
0 inceleme
Güvenilirlik
220 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 775%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
604
Kârla kapanan işlemler:
551 (91.22%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (8.77%)
En iyi işlem:
1 023.60 USD
En kötü işlem:
-536.10 USD
Brüt kâr:
50 647.95 USD (703 382 pips)
Brüt zarar:
-4 217.48 USD (252 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
109 (17 746.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 746.43 USD (109)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.57%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
56 gün
Düzelme faktörü:
22.25
Alış işlemleri:
390 (64.57%)
Satış işlemleri:
214 (35.43%)
Kâr faktörü:
12.01
Beklenen getiri:
76.87 USD
Ortalama kâr:
91.92 USD
Ortalama zarar:
-79.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 080.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 080.84 USD (7)
Aylık büyüme:
0.31%
Yıllık tahmin:
3.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
2 086.54 USD (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.59% (2 060.12 USD)
Varlığa göre:
64.68% (19 924.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 257
USDCAD 83
GBPUSD 76
AUDUSD 59
XAUUSD 30
EURUSD 26
USDJPY 26
NZDUSD 21
AUDNZD 16
NZDCAD 6
AUDCAD 3
USDHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 27K
USDCAD 6.9K
GBPUSD 5.3K
AUDUSD 3.6K
XAUUSD -1.7K
EURUSD 593
USDJPY 2.2K
NZDUSD 1.3K
AUDNZD 781
NZDCAD 654
AUDCAD 158
USDHKD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 258K
USDCAD 133K
GBPUSD 71K
AUDUSD 60K
XAUUSD -146K
EURUSD 12K
USDJPY 29K
NZDUSD 18K
AUDNZD 10K
NZDCAD 3.3K
AUDCAD 959
USDHKD 16
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 023.60 USD
En kötü işlem: -536 USD
Maksimum ardışık kazanç: 109
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +17 746.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 080.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.01 × 1600
ICMarketsEU-MT5
1.08 × 1187
ICMarketsEU-MT5-2
1.21 × 372
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
MatchTrade-LIVE
1.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 16237
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 788
PUPrime-Live
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.69 × 48793
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 1257
FocusMarkets-Real
1.96 × 561
Darwinex-Live
2.01 × 258
ICMarkets-MT5
2.03 × 7930
165 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
