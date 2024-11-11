SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Winspot
Wing Sing Sit

Winspot

Wing Sing Sit
0 avis
Fiabilité
220 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 775%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
604
Bénéfice trades:
551 (91.22%)
Perte trades:
53 (8.77%)
Meilleure transaction:
1 023.60 USD
Pire transaction:
-536.10 USD
Bénéfice brut:
50 647.95 USD (703 382 pips)
Perte brute:
-4 217.48 USD (252 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
109 (17 746.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 746.43 USD (109)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.57%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
56 jours
Facteur de récupération:
22.25
Longs trades:
390 (64.57%)
Courts trades:
214 (35.43%)
Facteur de profit:
12.01
Rendement attendu:
76.87 USD
Bénéfice moyen:
91.92 USD
Perte moyenne:
-79.58 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 080.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 080.84 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.31%
Prévision annuelle:
3.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.84 USD
Maximal:
2 086.54 USD (6.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.59% (2 060.12 USD)
Par fonds propres:
64.68% (19 924.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 257
USDCAD 83
GBPUSD 76
AUDUSD 59
XAUUSD 30
EURUSD 26
USDJPY 26
NZDUSD 21
AUDNZD 16
NZDCAD 6
AUDCAD 3
USDHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 27K
USDCAD 6.9K
GBPUSD 5.3K
AUDUSD 3.6K
XAUUSD -1.7K
EURUSD 593
USDJPY 2.2K
NZDUSD 1.3K
AUDNZD 781
NZDCAD 654
AUDCAD 158
USDHKD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 258K
USDCAD 133K
GBPUSD 71K
AUDUSD 60K
XAUUSD -146K
EURUSD 12K
USDJPY 29K
NZDUSD 18K
AUDNZD 10K
NZDCAD 3.3K
AUDCAD 959
USDHKD 16
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 023.60 USD
Pire transaction: -536 USD
Gains consécutifs maximales: 109
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +17 746.43 USD
Perte consécutive maximale: -2 080.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.01 × 1600
ICMarketsEU-MT5
1.08 × 1187
ICMarketsEU-MT5-2
1.21 × 372
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
MatchTrade-LIVE
1.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 16237
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 788
PUPrime-Live
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.69 × 48793
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 1257
FocusMarkets-Real
1.96 × 561
Darwinex-Live
2.01 × 258
ICMarkets-MT5
2.03 × 7930
165 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire