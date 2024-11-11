SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Winspot
Wing Sing Sit

Winspot

Wing Sing Sit
0 recensioni
Affidabilità
220 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 775%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
604
Profit Trade:
551 (91.22%)
Loss Trade:
53 (8.77%)
Best Trade:
1 023.60 USD
Worst Trade:
-536.10 USD
Profitto lordo:
50 647.95 USD (703 382 pips)
Perdita lorda:
-4 217.48 USD (252 160 pips)
Vincite massime consecutive:
109 (17 746.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 746.43 USD (109)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.57%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
56 giorni
Fattore di recupero:
22.25
Long Trade:
390 (64.57%)
Short Trade:
214 (35.43%)
Fattore di profitto:
12.01
Profitto previsto:
76.87 USD
Profitto medio:
91.92 USD
Perdita media:
-79.58 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 080.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 080.84 USD (7)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
2 086.54 USD (6.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.59% (2 060.12 USD)
Per equità:
64.68% (19 924.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 257
USDCAD 83
GBPUSD 76
AUDUSD 59
XAUUSD 30
EURUSD 26
USDJPY 26
NZDUSD 21
AUDNZD 16
NZDCAD 6
AUDCAD 3
USDHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 27K
USDCAD 6.9K
GBPUSD 5.3K
AUDUSD 3.6K
XAUUSD -1.7K
EURUSD 593
USDJPY 2.2K
NZDUSD 1.3K
AUDNZD 781
NZDCAD 654
AUDCAD 158
USDHKD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 258K
USDCAD 133K
GBPUSD 71K
AUDUSD 60K
XAUUSD -146K
EURUSD 12K
USDJPY 29K
NZDUSD 18K
AUDNZD 10K
NZDCAD 3.3K
AUDCAD 959
USDHKD 16
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 023.60 USD
Worst Trade: -536 USD
Vincite massime consecutive: 109
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +17 746.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 080.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.01 × 1600
ICMarketsEU-MT5
1.08 × 1187
ICMarketsEU-MT5-2
1.21 × 372
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
MatchTrade-LIVE
1.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 16237
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 788
PUPrime-Live
1.62 × 34
ICMarketsSC-MT5
1.69 × 48793
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 1257
FocusMarkets-Real
1.96 × 561
Darwinex-Live
2.01 × 258
ICMarkets-MT5
2.03 × 7930
165 più
Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
