- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
604
Profit Trade:
551 (91.22%)
Loss Trade:
53 (8.77%)
Best Trade:
1 023.60 USD
Worst Trade:
-536.10 USD
Profitto lordo:
50 647.95 USD (703 382 pips)
Perdita lorda:
-4 217.48 USD (252 160 pips)
Vincite massime consecutive:
109 (17 746.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 746.43 USD (109)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.57%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
56 giorni
Fattore di recupero:
22.25
Long Trade:
390 (64.57%)
Short Trade:
214 (35.43%)
Fattore di profitto:
12.01
Profitto previsto:
76.87 USD
Profitto medio:
91.92 USD
Perdita media:
-79.58 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 080.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 080.84 USD (7)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
2 086.54 USD (6.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.59% (2 060.12 USD)
Per equità:
64.68% (19 924.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|257
|USDCAD
|83
|GBPUSD
|76
|AUDUSD
|59
|XAUUSD
|30
|EURUSD
|26
|USDJPY
|26
|NZDUSD
|21
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|3
|USDHKD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|27K
|USDCAD
|6.9K
|GBPUSD
|5.3K
|AUDUSD
|3.6K
|XAUUSD
|-1.7K
|EURUSD
|593
|USDJPY
|2.2K
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|781
|NZDCAD
|654
|AUDCAD
|158
|USDHKD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|258K
|USDCAD
|133K
|GBPUSD
|71K
|AUDUSD
|60K
|XAUUSD
|-146K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|29K
|NZDUSD
|18K
|AUDNZD
|10K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDCAD
|959
|USDHKD
|16
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 023.60 USD
Worst Trade: -536 USD
Vincite massime consecutive: 109
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +17 746.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 080.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.01 × 1600
|
ICMarketsEU-MT5
|1.08 × 1187
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.21 × 372
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
MatchTrade-LIVE
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 16237
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.55 × 788
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|1.69 × 48793
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 1257
|
FocusMarkets-Real
|1.96 × 561
|
Darwinex-Live
|2.01 × 258
|
ICMarkets-MT5
|2.03 × 7930
