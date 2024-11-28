SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PJ 7
Phatthadon Jedsadarom

PJ 7

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 256%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
997
Kârla kapanan işlemler:
902 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (9.53%)
En iyi işlem:
66.50 USD
En kötü işlem:
-94.20 USD
Brüt kâr:
2 451.76 USD (5 023 098 pips)
Brüt zarar:
-970.74 USD (17 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
166 (281.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
359.85 USD (90)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
98.59%
Maks. mevduat yükü:
38.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
996 (99.90%)
Satış işlemleri:
1 (0.10%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-10.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-276.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-276.18 USD (21)
Aylık büyüme:
-3.81%
Yıllık tahmin:
-45.59%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
365.69 USD (15.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.64% (365.69 USD)
Varlığa göre:
63.08% (1 388.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 710
BTCUSD 62
VIX-FEB25 45
VIX-AUG25 41
VIX-APR25 39
VIX-JUL25 31
VIX-SEP25 22
VIX-JUN25 21
VIX-MAY25 11
VIX-MAR25 10
VIX-JAN25 3
NGASCash 1
VIX-OCT25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1.1K
BTCUSD 487
VIX-FEB25 144
VIX-AUG25 -68
VIX-APR25 70
VIX-JUL25 -166
VIX-SEP25 -122
VIX-JUN25 41
VIX-MAY25 -40
VIX-MAR25 83
VIX-JAN25 -24
NGASCash 2
VIX-OCT25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 33K
BTCUSD 5M
VIX-FEB25 863
VIX-AUG25 -3.4K
VIX-APR25 1.5K
VIX-JUL25 -3.6K
VIX-SEP25 -1.4K
VIX-JUN25 684
VIX-MAY25 -3.3K
VIX-MAR25 553
VIX-JAN25 -233
NGASCash 113
VIX-OCT25 53
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.50 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +281.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -276.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
