Phatthadon Jedsadarom

PJ 7

Phatthadon Jedsadarom
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 255%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
996
Bénéfice trades:
901 (90.46%)
Perte trades:
95 (9.54%)
Meilleure transaction:
66.50 USD
Pire transaction:
-94.20 USD
Bénéfice brut:
2 450.59 USD (5 023 059 pips)
Perte brute:
-970.74 USD (17 875 pips)
Gains consécutifs maximales:
166 (281.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
359.85 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
98.59%
Charge de dépôt maximale:
38.78%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.05
Longs trades:
995 (99.90%)
Courts trades:
1 (0.10%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
2.72 USD
Perte moyenne:
-10.22 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-276.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-276.18 USD (21)
Croissance mensuelle:
-3.76%
Prévision annuelle:
-45.57%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
365.69 USD (15.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.64% (365.69 USD)
Par fonds propres:
63.08% (1 388.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 709
BTCUSD 62
VIX-FEB25 45
VIX-AUG25 41
VIX-APR25 39
VIX-JUL25 31
VIX-SEP25 22
VIX-JUN25 21
VIX-MAY25 11
VIX-MAR25 10
VIX-JAN25 3
NGASCash 1
VIX-OCT25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 1.1K
BTCUSD 487
VIX-FEB25 144
VIX-AUG25 -68
VIX-APR25 70
VIX-JUL25 -166
VIX-SEP25 -122
VIX-JUN25 41
VIX-MAY25 -40
VIX-MAR25 83
VIX-JAN25 -24
NGASCash 2
VIX-OCT25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 33K
BTCUSD 5M
VIX-FEB25 863
VIX-AUG25 -3.4K
VIX-APR25 1.5K
VIX-JUL25 -3.6K
VIX-SEP25 -1.4K
VIX-JUN25 684
VIX-MAY25 -3.3K
VIX-MAR25 553
VIX-JAN25 -233
NGASCash 113
VIX-OCT25 53
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.50 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +281.25 USD
Perte consécutive maximale: -276.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
