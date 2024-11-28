SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PJ 7
Phatthadon Jedsadarom

PJ 7

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 256%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
902 (90.47%)
Loss Trade:
95 (9.53%)
Best Trade:
66.50 USD
Worst Trade:
-94.20 USD
Profitto lordo:
2 451.76 USD (5 023 098 pips)
Perdita lorda:
-970.74 USD (17 875 pips)
Vincite massime consecutive:
166 (281.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
359.85 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
98.59%
Massimo carico di deposito:
38.78%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
996 (99.90%)
Short Trade:
1 (0.10%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-10.22 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-276.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-276.18 USD (21)
Crescita mensile:
-3.77%
Previsione annuale:
-45.59%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
365.69 USD (15.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.64% (365.69 USD)
Per equità:
63.08% (1 388.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 710
BTCUSD 62
VIX-FEB25 45
VIX-AUG25 41
VIX-APR25 39
VIX-JUL25 31
VIX-SEP25 22
VIX-JUN25 21
VIX-MAY25 11
VIX-MAR25 10
VIX-JAN25 3
NGASCash 1
VIX-OCT25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 1.1K
BTCUSD 487
VIX-FEB25 144
VIX-AUG25 -68
VIX-APR25 70
VIX-JUL25 -166
VIX-SEP25 -122
VIX-JUN25 41
VIX-MAY25 -40
VIX-MAR25 83
VIX-JAN25 -24
NGASCash 2
VIX-OCT25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 33K
BTCUSD 5M
VIX-FEB25 863
VIX-AUG25 -3.4K
VIX-APR25 1.5K
VIX-JUL25 -3.6K
VIX-SEP25 -1.4K
VIX-JUN25 684
VIX-MAY25 -3.3K
VIX-MAR25 553
VIX-JAN25 -233
NGASCash 113
VIX-OCT25 53
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.50 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +281.25 USD
Massima perdita consecutiva: -276.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.