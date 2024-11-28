- Crescita
Trade:
997
Profit Trade:
902 (90.47%)
Loss Trade:
95 (9.53%)
Best Trade:
66.50 USD
Worst Trade:
-94.20 USD
Profitto lordo:
2 451.76 USD (5 023 098 pips)
Perdita lorda:
-970.74 USD (17 875 pips)
Vincite massime consecutive:
166 (281.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
359.85 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
98.59%
Massimo carico di deposito:
38.78%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
996 (99.90%)
Short Trade:
1 (0.10%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-10.22 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-276.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-276.18 USD (21)
Crescita mensile:
-3.77%
Previsione annuale:
-45.59%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
365.69 USD (15.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.64% (365.69 USD)
Per equità:
63.08% (1 388.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILCash
|710
|BTCUSD
|62
|VIX-FEB25
|45
|VIX-AUG25
|41
|VIX-APR25
|39
|VIX-JUL25
|31
|VIX-SEP25
|22
|VIX-JUN25
|21
|VIX-MAY25
|11
|VIX-MAR25
|10
|VIX-JAN25
|3
|NGASCash
|1
|VIX-OCT25
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILCash
|1.1K
|BTCUSD
|487
|VIX-FEB25
|144
|VIX-AUG25
|-68
|VIX-APR25
|70
|VIX-JUL25
|-166
|VIX-SEP25
|-122
|VIX-JUN25
|41
|VIX-MAY25
|-40
|VIX-MAR25
|83
|VIX-JAN25
|-24
|NGASCash
|2
|VIX-OCT25
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILCash
|33K
|BTCUSD
|5M
|VIX-FEB25
|863
|VIX-AUG25
|-3.4K
|VIX-APR25
|1.5K
|VIX-JUL25
|-3.6K
|VIX-SEP25
|-1.4K
|VIX-JUN25
|684
|VIX-MAY25
|-3.3K
|VIX-MAR25
|553
|VIX-JAN25
|-233
|NGASCash
|113
|VIX-OCT25
|53
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.50 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +281.25 USD
Massima perdita consecutiva: -276.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
