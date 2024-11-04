SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RADJOENG01
Siti Muzdalifah

RADJOENG01

Siti Muzdalifah
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 397
Kârla kapanan işlemler:
5 525 (65.79%)
Zararla kapanan işlemler:
2 872 (34.20%)
En iyi işlem:
2.05 USD
En kötü işlem:
-5.16 USD
Brüt kâr:
1 788.81 USD (205 859 pips)
Brüt zarar:
-1 642.96 USD (183 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
88 (22.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.25 USD (77)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.33%
Maks. mevduat yükü:
4.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
3 456 (41.16%)
Satış işlemleri:
4 941 (58.84%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-64.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.98 USD (27)
Aylık büyüme:
1.29%
Yıllık tahmin:
16.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
158.86 USD (22.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.06% (158.86 USD)
Varlığa göre:
33.58% (238.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1436
EURJPY 1393
GBPUSD 1099
EURUSD 924
USDCAD 886
USDCHF 788
AUDUSD 686
NZDUSD 664
EURGBP 521
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 64
EURJPY 76
GBPUSD -50
EURUSD 13
USDCAD 21
USDCHF 9
AUDUSD 19
NZDUSD 16
EURGBP -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 9.3K
EURJPY 11K
GBPUSD -5.2K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.8K
USDCHF 595
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 1.7K
EURGBP -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.05 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +22.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.03.24 05:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.13% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 14:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.97% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 15:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RADJOENG01
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
534
USD
47
100%
8 397
65%
93%
1.08
0.02
USD
34%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.