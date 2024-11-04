- Büyüme
İşlemler:
8 397
Kârla kapanan işlemler:
5 525 (65.79%)
Zararla kapanan işlemler:
2 872 (34.20%)
En iyi işlem:
2.05 USD
En kötü işlem:
-5.16 USD
Brüt kâr:
1 788.81 USD (205 859 pips)
Brüt zarar:
-1 642.96 USD (183 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
88 (22.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.25 USD (77)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.33%
Maks. mevduat yükü:
4.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
181
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
3 456 (41.16%)
Satış işlemleri:
4 941 (58.84%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
-0.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-64.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.98 USD (27)
Aylık büyüme:
1.29%
Yıllık tahmin:
16.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
158.86 USD (22.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.06% (158.86 USD)
Varlığa göre:
33.58% (238.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1436
|EURJPY
|1393
|GBPUSD
|1099
|EURUSD
|924
|USDCAD
|886
|USDCHF
|788
|AUDUSD
|686
|NZDUSD
|664
|EURGBP
|521
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|64
|EURJPY
|76
|GBPUSD
|-50
|EURUSD
|13
|USDCAD
|21
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|16
|EURGBP
|-22
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|9.3K
|EURJPY
|11K
|GBPUSD
|-5.2K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|2.8K
|USDCHF
|595
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|1.7K
|EURGBP
|-1.6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
