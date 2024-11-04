SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RADJOENG01
Siti Muzdalifah

RADJOENG01

Siti Muzdalifah
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 29%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 397
Profit Trade:
5 525 (65.79%)
Loss Trade:
2 872 (34.20%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
-5.16 USD
Profitto lordo:
1 788.81 USD (205 859 pips)
Perdita lorda:
-1 642.96 USD (183 981 pips)
Vincite massime consecutive:
88 (22.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.25 USD (77)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.33%
Massimo carico di deposito:
4.70%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
3 456 (41.16%)
Short Trade:
4 941 (58.84%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-0.57 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-64.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.98 USD (27)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
24.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
158.86 USD (22.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.06% (158.86 USD)
Per equità:
33.58% (238.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1436
EURJPY 1393
GBPUSD 1099
EURUSD 924
USDCAD 886
USDCHF 788
AUDUSD 686
NZDUSD 664
EURGBP 521
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 64
EURJPY 76
GBPUSD -50
EURUSD 13
USDCAD 21
USDCHF 9
AUDUSD 19
NZDUSD 16
EURGBP -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 9.3K
EURJPY 11K
GBPUSD -5.2K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.8K
USDCHF 595
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 1.7K
EURGBP -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.05 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 77
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +22.76 USD
Massima perdita consecutiva: -64.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.03.24 05:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.13% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 14:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.97% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 15:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.