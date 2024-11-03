Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5 0.00 × 1 TickmillUK-Live 1.00 × 6 GOMarketsMU-Live 1.00 × 1 Tickmill-Live 2.00 × 2 ActivTradesCorp-Server 2.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 3.38 × 52 AdmiralMarkets-Live 3.68 × 22 BlackBullMarkets-Live 5.25 × 36 GBEbrokers-LIVE 6.75 × 4