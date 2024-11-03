SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GapTrading
Davide Braito

GapTrading

Davide Braito
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 47%
TickmillUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
728 (96.42%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (3.58%)
En iyi işlem:
124.29 EUR
En kötü işlem:
-258.84 EUR
Brüt kâr:
4 224.39 EUR (190 679 pips)
Brüt zarar:
-1 080.85 EUR (25 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
163 (990.53 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 021.08 EUR (129)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
77.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
439 (58.15%)
Satış işlemleri:
316 (41.85%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
4.16 EUR
Ortalama kâr:
5.80 EUR
Ortalama zarar:
-40.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 006.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 006.60 EUR (4)
Aylık büyüme:
2.88%
Yıllık tahmin:
34.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
1 006.60 EUR (21.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.14% (1 007.16 EUR)
Varlığa göre:
50.08% (5 655.96 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 220
EURAUD 91
EURCAD 81
NZDUSD 81
AUDCHF 67
USDCHF 48
EURUSD 44
GBPUSD 32
USDCAD 27
EURGBP 20
AUDCAD 13
AUDUSD 13
EURNZD 10
CADCHF 5
GBPCAD 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 2K
EURAUD 294
EURCAD 296
NZDUSD 606
AUDCHF -686
USDCHF 415
EURUSD 245
GBPUSD 230
USDCAD 41
EURGBP 53
AUDCAD 15
AUDUSD 40
EURNZD 31
CADCHF 31
GBPCAD 7
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 45K
EURAUD 37K
EURCAD 26K
NZDUSD 19K
AUDCHF -13K
USDCHF 9.5K
EURUSD 6.8K
GBPUSD 8.9K
USDCAD 13K
EURGBP 3.7K
AUDCAD 2.2K
AUDUSD 1.2K
EURNZD 4.8K
CADCHF 1.5K
GBPCAD 436
EURCHF 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.29 EUR
En kötü işlem: -259 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 129
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +990.53 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 006.60 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 6
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.38 × 52
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
BlackBullMarkets-Live
5.25 × 36
GBEbrokers-LIVE
6.75 × 4
Strategia manuale senza uso di stop loss, il rischio è minimizzato usando una leva massima di 4. La strategia è semplice ogni volta che si creano dei gap in maniera impulsiva prima o poi il mercato va ad annullarli, quindi si ricerca l entrata opportuna e si mette il take profit all 'inizio del movimento impulsivo. Trading solo su coppie dove si può fare del carry trading, di solito su Gbp/Chf, Usd/Chf, ma se ci sono opportunità a breve termine anche sulle altre coppie valutarie. La leva è calcolata sul capitale quindi i conti inferiori ai 10.000 euro/dollari/sterline possono non essere adatti per seguire questa strategia.

İnceleme yok
