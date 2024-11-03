- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
754
Bénéfice trades:
728 (96.55%)
Perte trades:
26 (3.45%)
Meilleure transaction:
124.29 EUR
Pire transaction:
-258.84 EUR
Bénéfice brut:
4 224.39 EUR (190 679 pips)
Perte brute:
-1 079.34 EUR (25 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
163 (990.53 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 021.08 EUR (129)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
77.92%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
439 (58.22%)
Courts trades:
315 (41.78%)
Facteur de profit:
3.91
Rendement attendu:
4.17 EUR
Bénéfice moyen:
5.80 EUR
Perte moyenne:
-41.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 006.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 006.60 EUR (4)
Croissance mensuelle:
4.16%
Prévision annuelle:
50.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
1 006.60 EUR (21.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.14% (1 007.16 EUR)
Par fonds propres:
50.08% (5 655.96 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|220
|EURAUD
|91
|EURCAD
|81
|NZDUSD
|81
|AUDCHF
|67
|USDCHF
|48
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|27
|EURGBP
|20
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|10
|CADCHF
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCHF
|2K
|EURAUD
|294
|EURCAD
|296
|NZDUSD
|606
|AUDCHF
|-686
|USDCHF
|415
|EURUSD
|247
|GBPUSD
|230
|USDCAD
|41
|EURGBP
|53
|AUDCAD
|15
|AUDUSD
|40
|EURNZD
|31
|CADCHF
|31
|GBPCAD
|7
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCHF
|45K
|EURAUD
|37K
|EURCAD
|26K
|NZDUSD
|19K
|AUDCHF
|-13K
|USDCHF
|9.5K
|EURUSD
|7K
|GBPUSD
|8.9K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|3.7K
|AUDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|4.8K
|CADCHF
|1.5K
|GBPCAD
|436
|EURCHF
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +124.29 EUR
Pire transaction: -259 EUR
Gains consécutifs maximales: 129
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +990.53 EUR
Perte consécutive maximale: -1 006.60 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.38 × 52
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|5.25 × 36
|
GBEbrokers-LIVE
|6.75 × 4
Strategia manuale senza uso di stop loss, il rischio è minimizzato usando una leva massima di 4. La strategia è semplice ogni volta che si creano dei gap in maniera impulsiva prima o poi il mercato va ad annullarli, quindi si ricerca l entrata opportuna e si mette il take profit all 'inizio del movimento impulsivo. Trading solo su coppie dove si può fare del carry trading, di solito su Gbp/Chf, Usd/Chf, ma se ci sono opportunità a breve termine anche sulle altre coppie valutarie. La leva è calcolata sul capitale quindi i conti inferiori ai 10.000 euro/dollari/sterline possono non essere adatti per seguire questa strategia.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
47%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
68
0%
754
96%
100%
3.91
4.17
EUR
EUR
50%
1:30