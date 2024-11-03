SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GapTrading
Davide Braito

GapTrading

Davide Braito
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 47%
TickmillUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
754
Bénéfice trades:
728 (96.55%)
Perte trades:
26 (3.45%)
Meilleure transaction:
124.29 EUR
Pire transaction:
-258.84 EUR
Bénéfice brut:
4 224.39 EUR (190 679 pips)
Perte brute:
-1 079.34 EUR (25 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
163 (990.53 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 021.08 EUR (129)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
77.92%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
439 (58.22%)
Courts trades:
315 (41.78%)
Facteur de profit:
3.91
Rendement attendu:
4.17 EUR
Bénéfice moyen:
5.80 EUR
Perte moyenne:
-41.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 006.60 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 006.60 EUR (4)
Croissance mensuelle:
4.16%
Prévision annuelle:
50.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
1 006.60 EUR (21.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.14% (1 007.16 EUR)
Par fonds propres:
50.08% (5 655.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 220
EURAUD 91
EURCAD 81
NZDUSD 81
AUDCHF 67
USDCHF 48
EURUSD 43
GBPUSD 32
USDCAD 27
EURGBP 20
AUDCAD 13
AUDUSD 13
EURNZD 10
CADCHF 5
GBPCAD 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 2K
EURAUD 294
EURCAD 296
NZDUSD 606
AUDCHF -686
USDCHF 415
EURUSD 247
GBPUSD 230
USDCAD 41
EURGBP 53
AUDCAD 15
AUDUSD 40
EURNZD 31
CADCHF 31
GBPCAD 7
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 45K
EURAUD 37K
EURCAD 26K
NZDUSD 19K
AUDCHF -13K
USDCHF 9.5K
EURUSD 7K
GBPUSD 8.9K
USDCAD 13K
EURGBP 3.7K
AUDCAD 2.2K
AUDUSD 1.2K
EURNZD 4.8K
CADCHF 1.5K
GBPCAD 436
EURCHF 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.29 EUR
Pire transaction: -259 EUR
Gains consécutifs maximales: 129
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +990.53 EUR
Perte consécutive maximale: -1 006.60 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 6
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.38 × 52
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
BlackBullMarkets-Live
5.25 × 36
GBEbrokers-LIVE
6.75 × 4
Strategia manuale senza uso di stop loss, il rischio è minimizzato usando una leva massima di 4. La strategia è semplice ogni volta che si creano dei gap in maniera impulsiva prima o poi il mercato va ad annullarli, quindi si ricerca l entrata opportuna e si mette il take profit all 'inizio del movimento impulsivo. Trading solo su coppie dove si può fare del carry trading, di solito su Gbp/Chf, Usd/Chf, ma se ci sono opportunità a breve termine anche sulle altre coppie valutarie. La leva è calcolata sul capitale quindi i conti inferiori ai 10.000 euro/dollari/sterline possono non essere adatti per seguire questa strategia.

2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 01:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 21:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GapTrading
30 USD par mois
47%
0
0
USD
10K
EUR
68
0%
754
96%
100%
3.91
4.17
EUR
50%
1:30
