Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Strategia manuale senza uso di stop loss, il rischio è minimizzato usando una leva massima di 4. La strategia è semplice ogni volta che si creano dei gap in maniera impulsiva prima o poi il mercato va ad annullarli, quindi si ricerca l entrata opportuna e si mette il take profit all 'inizio del movimento impulsivo. Trading solo su coppie dove si può fare del carry trading, di solito su Gbp/Chf, Usd/Chf, ma se ci sono opportunità a breve termine anche sulle altre coppie valutarie. La leva è calcolata sul capitale quindi i conti inferiori ai 10.000 euro/dollari/sterline possono non essere adatti per seguire questa strategia.



