Davide Braito

GapTrading

Davide Braito
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 47%
TickmillUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
728 (96.42%)
Loss Trade:
27 (3.58%)
Best Trade:
124.29 EUR
Worst Trade:
-258.84 EUR
Profitto lordo:
4 224.39 EUR (190 679 pips)
Perdita lorda:
-1 080.85 EUR (25 295 pips)
Vincite massime consecutive:
163 (990.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 021.08 EUR (129)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
77.92%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
439 (58.15%)
Short Trade:
316 (41.85%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
4.16 EUR
Profitto medio:
5.80 EUR
Perdita media:
-40.03 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 006.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 006.60 EUR (4)
Crescita mensile:
2.88%
Previsione annuale:
34.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
1 006.60 EUR (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (1 007.16 EUR)
Per equità:
50.08% (5 655.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 220
EURAUD 91
EURCAD 81
NZDUSD 81
AUDCHF 67
USDCHF 48
EURUSD 44
GBPUSD 32
USDCAD 27
EURGBP 20
AUDCAD 13
AUDUSD 13
EURNZD 10
CADCHF 5
GBPCAD 2
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 2K
EURAUD 294
EURCAD 296
NZDUSD 606
AUDCHF -686
USDCHF 415
EURUSD 245
GBPUSD 230
USDCAD 41
EURGBP 53
AUDCAD 15
AUDUSD 40
EURNZD 31
CADCHF 31
GBPCAD 7
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 45K
EURAUD 37K
EURCAD 26K
NZDUSD 19K
AUDCHF -13K
USDCHF 9.5K
EURUSD 6.8K
GBPUSD 8.9K
USDCAD 13K
EURGBP 3.7K
AUDCAD 2.2K
AUDUSD 1.2K
EURNZD 4.8K
CADCHF 1.5K
GBPCAD 436
EURCHF 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.29 EUR
Worst Trade: -259 EUR
Vincite massime consecutive: 129
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +990.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 006.60 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 6
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live
2.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.38 × 52
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
BlackBullMarkets-Live
5.25 × 36
GBEbrokers-LIVE
6.75 × 4
Strategia manuale senza uso di stop loss, il rischio è minimizzato usando una leva massima di 4. La strategia è semplice ogni volta che si creano dei gap in maniera impulsiva prima o poi il mercato va ad annullarli, quindi si ricerca l entrata opportuna e si mette il take profit all 'inizio del movimento impulsivo. Trading solo su coppie dove si può fare del carry trading, di solito su Gbp/Chf, Usd/Chf, ma se ci sono opportunità a breve termine anche sulle altre coppie valutarie. La leva è calcolata sul capitale quindi i conti inferiori ai 10.000 euro/dollari/sterline possono non essere adatti per seguire questa strategia.

