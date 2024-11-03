- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
728 (96.42%)
Loss Trade:
27 (3.58%)
Best Trade:
124.29 EUR
Worst Trade:
-258.84 EUR
Profitto lordo:
4 224.39 EUR (190 679 pips)
Perdita lorda:
-1 080.85 EUR (25 295 pips)
Vincite massime consecutive:
163 (990.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 021.08 EUR (129)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
77.92%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
439 (58.15%)
Short Trade:
316 (41.85%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
4.16 EUR
Profitto medio:
5.80 EUR
Perdita media:
-40.03 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 006.60 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 006.60 EUR (4)
Crescita mensile:
2.88%
Previsione annuale:
34.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
1 006.60 EUR (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (1 007.16 EUR)
Per equità:
50.08% (5 655.96 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|220
|EURAUD
|91
|EURCAD
|81
|NZDUSD
|81
|AUDCHF
|67
|USDCHF
|48
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|27
|EURGBP
|20
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|10
|CADCHF
|5
|GBPCAD
|2
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|2K
|EURAUD
|294
|EURCAD
|296
|NZDUSD
|606
|AUDCHF
|-686
|USDCHF
|415
|EURUSD
|245
|GBPUSD
|230
|USDCAD
|41
|EURGBP
|53
|AUDCAD
|15
|AUDUSD
|40
|EURNZD
|31
|CADCHF
|31
|GBPCAD
|7
|EURCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|45K
|EURAUD
|37K
|EURCAD
|26K
|NZDUSD
|19K
|AUDCHF
|-13K
|USDCHF
|9.5K
|EURUSD
|6.8K
|GBPUSD
|8.9K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|3.7K
|AUDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|1.2K
|EURNZD
|4.8K
|CADCHF
|1.5K
|GBPCAD
|436
|EURCHF
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.29 EUR
Worst Trade: -259 EUR
Vincite massime consecutive: 129
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +990.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 006.60 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.38 × 52
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|5.25 × 36
|
GBEbrokers-LIVE
|6.75 × 4
Strategia manuale senza uso di stop loss, il rischio è minimizzato usando una leva massima di 4. La strategia è semplice ogni volta che si creano dei gap in maniera impulsiva prima o poi il mercato va ad annullarli, quindi si ricerca l entrata opportuna e si mette il take profit all 'inizio del movimento impulsivo. Trading solo su coppie dove si può fare del carry trading, di solito su Gbp/Chf, Usd/Chf, ma se ci sono opportunità a breve termine anche sulle altre coppie valutarie. La leva è calcolata sul capitale quindi i conti inferiori ai 10.000 euro/dollari/sterline possono non essere adatti per seguire questa strategia.
