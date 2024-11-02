SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Open Golden Range
Markus

Open Golden Range

Markus
0 inceleme
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -33%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 382
Kârla kapanan işlemler:
1 081 (78.21%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (21.78%)
En iyi işlem:
156.07 USD
En kötü işlem:
-298.28 USD
Brüt kâr:
12 683.99 USD (1 494 149 pips)
Brüt zarar:
-11 305.64 USD (286 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (773.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
773.14 USD (61)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
70.91%
Maks. mevduat yükü:
68.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
758 (54.85%)
Satış işlemleri:
624 (45.15%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
11.73 USD
Ortalama zarar:
-37.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-114.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 162.57 USD (5)
Aylık büyüme:
3.24%
Yıllık tahmin:
42.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.89 USD
Maksimum:
1 770.86 USD (51.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.89% (613.09 USD)
Varlığa göre:
54.14% (907.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 452
GBPUSD 276
EURUSD 94
USDJPY 60
EURGBP 58
AUDCAD 49
DE40 45
USDCAD 40
USDCHF 36
AUDSGD 35
CADCHF 31
EURNZD 29
AUDCHF 22
NZDUSD 22
GBPAUD 21
GBPCAD 20
AUDUSD 20
GBPCHF 16
US500 11
NZDCAD 9
US30 4
AUDNZD 4
BTCUSD 3
CHFSGD 3
EURAUD 2
EURCAD 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16
GBPUSD 742
EURUSD 148
USDJPY 19
EURGBP -1.2K
AUDCAD 340
DE40 -84
USDCAD 41
USDCHF 185
AUDSGD 101
CADCHF 159
EURNZD 151
AUDCHF 318
NZDUSD 158
GBPAUD -6
GBPCAD 323
AUDUSD 155
GBPCHF -41
US500 -69
NZDCAD 123
US30 -144
AUDNZD 22
BTCUSD -13
CHFSGD 54
EURAUD -148
EURCAD 0
CADJPY 42
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
GBPUSD 16K
EURUSD 2.8K
USDJPY 2K
EURGBP -4.5K
AUDCAD 4.8K
DE40 -2.8K
USDCAD 1.9K
USDCHF 3.1K
AUDSGD 2.6K
CADCHF 2.9K
EURNZD 3.9K
AUDCHF 2.4K
NZDUSD 2.4K
GBPAUD 614
GBPCAD 6.4K
AUDUSD 3.4K
GBPCHF 1.2K
US500 -1.4K
NZDCAD 1.1K
US30 -16K
AUDNZD 83
BTCUSD -41K
CHFSGD 779
EURAUD -2.1K
EURCAD -34
CADJPY 636
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.07 USD
En kötü işlem: -298 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +773.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.73 × 11
TickmillUK-Live
1.21 × 14
ICMarkets-MT5
1.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.69 × 283
Exness-MT5Real5
1.76 × 75
MilliyFXGlobal-Server
1.88 × 265
RazeGlobalMarkets-Server
1.94 × 77
Tickmill-Live
1.95 × 22
TitanFX-MT5-01
2.11 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.18 × 11000
GoMarkets-Live
2.53 × 165
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.82 × 7847
Axiory-Live
2.88 × 95
ICTrading-MT5-4
3.09 × 1394
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
Exness-MT5Real
3.18 × 11
StriforLLC-Live
3.20 × 5
41 daha fazla...
- Raw Spread / ECN

- Leverage 1:500

- Minimum Depsosit 1.000 USD

- Broker preference ICMarkets

- No Averaging, No martingale

- The EAs are using different strategies on each instrument

İnceleme yok
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.31 15:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.19 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.18 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.03 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 08:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.11.27 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 10:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.11.27 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.11 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.06 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.06 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.06 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
