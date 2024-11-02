- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 382
Profit Trade:
1 081 (78.21%)
Loss Trade:
301 (21.78%)
Best Trade:
156.07 USD
Worst Trade:
-298.28 USD
Profitto lordo:
12 683.99 USD (1 494 149 pips)
Perdita lorda:
-11 305.64 USD (286 610 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (773.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
773.14 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
70.91%
Massimo carico di deposito:
68.12%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
758 (54.85%)
Short Trade:
624 (45.15%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
11.73 USD
Perdita media:
-37.56 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-114.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 162.57 USD (5)
Crescita mensile:
3.34%
Previsione annuale:
42.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.89 USD
Massimale:
1 770.86 USD (51.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.89% (613.09 USD)
Per equità:
54.14% (907.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|452
|GBPUSD
|276
|EURUSD
|94
|USDJPY
|60
|EURGBP
|58
|AUDCAD
|49
|DE40
|45
|USDCAD
|40
|USDCHF
|36
|AUDSGD
|35
|CADCHF
|31
|EURNZD
|29
|AUDCHF
|22
|NZDUSD
|22
|GBPAUD
|21
|GBPCAD
|20
|AUDUSD
|20
|GBPCHF
|16
|US500
|11
|NZDCAD
|9
|US30
|4
|AUDNZD
|4
|BTCUSD
|3
|CHFSGD
|3
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|742
|EURUSD
|148
|USDJPY
|19
|EURGBP
|-1.2K
|AUDCAD
|340
|DE40
|-84
|USDCAD
|41
|USDCHF
|185
|AUDSGD
|101
|CADCHF
|159
|EURNZD
|151
|AUDCHF
|318
|NZDUSD
|158
|GBPAUD
|-6
|GBPCAD
|323
|AUDUSD
|155
|GBPCHF
|-41
|US500
|-69
|NZDCAD
|123
|US30
|-144
|AUDNZD
|22
|BTCUSD
|-13
|CHFSGD
|54
|EURAUD
|-148
|EURCAD
|0
|CADJPY
|42
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|2.8K
|USDJPY
|2K
|EURGBP
|-4.5K
|AUDCAD
|4.8K
|DE40
|-2.8K
|USDCAD
|1.9K
|USDCHF
|3.1K
|AUDSGD
|2.6K
|CADCHF
|2.9K
|EURNZD
|3.9K
|AUDCHF
|2.4K
|NZDUSD
|2.4K
|GBPAUD
|614
|GBPCAD
|6.4K
|AUDUSD
|3.4K
|GBPCHF
|1.2K
|US500
|-1.4K
|NZDCAD
|1.1K
|US30
|-16K
|AUDNZD
|83
|BTCUSD
|-41K
|CHFSGD
|779
|EURAUD
|-2.1K
|EURCAD
|-34
|CADJPY
|636
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.07 USD
Worst Trade: -298 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +773.14 USD
Massima perdita consecutiva: -114.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.73 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.21 × 14
|
ICMarkets-MT5
|1.33 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|1.69 × 283
|
Exness-MT5Real5
|1.76 × 75
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.88 × 265
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.94 × 77
|
Tickmill-Live
|1.95 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.11 × 152
|
ICMarketsSC-MT5
|2.18 × 11000
|
GoMarkets-Live
|2.53 × 165
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.82 × 7847
|
Axiory-Live
|2.88 × 95
|
ICTrading-MT5-4
|3.09 × 1394
|
Exness-MT5Real8
|3.12 × 76
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
StriforLLC-Live
|3.20 × 5
41 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Raw Spread / ECN
- Leverage 1:500
- Minimum Depsosit 1.000 USD
- Broker preference ICMarkets
- No Averaging, No martingale
- The EAs are using different strategies on each instrument
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-33%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
48
96%
1 382
78%
71%
1.12
1.00
USD
USD
76%
1:500