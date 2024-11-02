SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Open Golden Range
Markus

Open Golden Range

Markus
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -33%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 382
Profit Trade:
1 081 (78.21%)
Loss Trade:
301 (21.78%)
Best Trade:
156.07 USD
Worst Trade:
-298.28 USD
Profitto lordo:
12 683.99 USD (1 494 149 pips)
Perdita lorda:
-11 305.64 USD (286 610 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (773.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
773.14 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
70.91%
Massimo carico di deposito:
68.12%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
758 (54.85%)
Short Trade:
624 (45.15%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
11.73 USD
Perdita media:
-37.56 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-114.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 162.57 USD (5)
Crescita mensile:
3.34%
Previsione annuale:
42.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.89 USD
Massimale:
1 770.86 USD (51.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.89% (613.09 USD)
Per equità:
54.14% (907.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 452
GBPUSD 276
EURUSD 94
USDJPY 60
EURGBP 58
AUDCAD 49
DE40 45
USDCAD 40
USDCHF 36
AUDSGD 35
CADCHF 31
EURNZD 29
AUDCHF 22
NZDUSD 22
GBPAUD 21
GBPCAD 20
AUDUSD 20
GBPCHF 16
US500 11
NZDCAD 9
US30 4
AUDNZD 4
BTCUSD 3
CHFSGD 3
EURAUD 2
EURCAD 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16
GBPUSD 742
EURUSD 148
USDJPY 19
EURGBP -1.2K
AUDCAD 340
DE40 -84
USDCAD 41
USDCHF 185
AUDSGD 101
CADCHF 159
EURNZD 151
AUDCHF 318
NZDUSD 158
GBPAUD -6
GBPCAD 323
AUDUSD 155
GBPCHF -41
US500 -69
NZDCAD 123
US30 -144
AUDNZD 22
BTCUSD -13
CHFSGD 54
EURAUD -148
EURCAD 0
CADJPY 42
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 54K
GBPUSD 16K
EURUSD 2.8K
USDJPY 2K
EURGBP -4.5K
AUDCAD 4.8K
DE40 -2.8K
USDCAD 1.9K
USDCHF 3.1K
AUDSGD 2.6K
CADCHF 2.9K
EURNZD 3.9K
AUDCHF 2.4K
NZDUSD 2.4K
GBPAUD 614
GBPCAD 6.4K
AUDUSD 3.4K
GBPCHF 1.2K
US500 -1.4K
NZDCAD 1.1K
US30 -16K
AUDNZD 83
BTCUSD -41K
CHFSGD 779
EURAUD -2.1K
EURCAD -34
CADJPY 636
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.07 USD
Worst Trade: -298 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +773.14 USD
Massima perdita consecutiva: -114.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.73 × 11
TickmillUK-Live
1.21 × 14
ICMarkets-MT5
1.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.69 × 283
Exness-MT5Real5
1.76 × 75
MilliyFXGlobal-Server
1.88 × 265
RazeGlobalMarkets-Server
1.94 × 77
Tickmill-Live
1.95 × 22
TitanFX-MT5-01
2.11 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.18 × 11000
GoMarkets-Live
2.53 × 165
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.82 × 7847
Axiory-Live
2.88 × 95
ICTrading-MT5-4
3.09 × 1394
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
Exness-MT5Real
3.18 × 11
StriforLLC-Live
3.20 × 5
41 più
- Raw Spread / ECN

- Leverage 1:500

- Minimum Depsosit 1.000 USD

- Broker preference ICMarkets

- No Averaging, No martingale

- The EAs are using different strategies on each instrument

2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.31 15:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.19 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.18 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.03 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 08:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.11.27 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 10:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.11.27 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.11 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.06 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.06 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.06 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Open Golden Range
30USD al mese
-33%
0
0
USD
3.7K
USD
48
96%
1 382
78%
71%
1.12
1.00
USD
76%
1:500
