SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Open Golden Range
Markus

Open Golden Range

Markus
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -33%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 379
Bénéfice trades:
1 079 (78.24%)
Perte trades:
300 (21.75%)
Meilleure transaction:
156.07 USD
Pire transaction:
-298.28 USD
Bénéfice brut:
12 644.65 USD (1 493 627 pips)
Perte brute:
-11 263.02 USD (285 591 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (773.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
773.14 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
70.91%
Charge de dépôt maximale:
68.12%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
756 (54.82%)
Courts trades:
623 (45.18%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.00 USD
Bénéfice moyen:
11.72 USD
Perte moyenne:
-37.54 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-114.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 162.57 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.83%
Prévision annuelle:
47.56%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
238.89 USD
Maximal:
1 770.86 USD (51.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.89% (613.09 USD)
Par fonds propres:
54.14% (907.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 452
GBPUSD 275
EURUSD 94
USDJPY 60
EURGBP 58
AUDCAD 48
DE40 45
USDCAD 40
AUDSGD 35
USDCHF 35
CADCHF 31
EURNZD 29
AUDCHF 22
NZDUSD 22
GBPAUD 21
GBPCAD 20
AUDUSD 20
GBPCHF 16
US500 11
NZDCAD 9
US30 4
AUDNZD 4
BTCUSD 3
CHFSGD 3
EURAUD 2
EURCAD 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16
GBPUSD 705
EURUSD 148
USDJPY 19
EURGBP -1.2K
AUDCAD 338
DE40 -84
USDCAD 41
AUDSGD 101
USDCHF 227
CADCHF 159
EURNZD 151
AUDCHF 318
NZDUSD 158
GBPAUD -6
GBPCAD 323
AUDUSD 155
GBPCHF -41
US500 -69
NZDCAD 123
US30 -144
AUDNZD 22
BTCUSD -13
CHFSGD 54
EURAUD -148
EURCAD 0
CADJPY 42
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
GBPUSD 15K
EURUSD 2.8K
USDJPY 2K
EURGBP -4.5K
AUDCAD 4.7K
DE40 -2.8K
USDCAD 1.9K
AUDSGD 2.6K
USDCHF 4.1K
CADCHF 2.9K
EURNZD 3.9K
AUDCHF 2.4K
NZDUSD 2.4K
GBPAUD 614
GBPCAD 6.4K
AUDUSD 3.4K
GBPCHF 1.2K
US500 -1.4K
NZDCAD 1.1K
US30 -16K
AUDNZD 83
BTCUSD -41K
CHFSGD 779
EURAUD -2.1K
EURCAD -34
CADJPY 636
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.07 USD
Pire transaction: -298 USD
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +773.14 USD
Perte consécutive maximale: -114.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.73 × 11
TickmillUK-Live
1.21 × 14
ICMarkets-MT5
1.33 × 15
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.69 × 283
MilliyFXGlobal-Server
1.88 × 265
RazeGlobalMarkets-Server
1.94 × 77
Exness-MT5Real5
1.94 × 68
Tickmill-Live
1.95 × 22
TitanFX-MT5-01
2.11 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.18 × 11000
GoMarkets-Live
2.53 × 165
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.82 × 7847
Axiory-Live
2.88 × 95
ICTrading-MT5-4
3.09 × 1394
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
Exness-MT5Real
3.18 × 11
StriforLLC-Live
3.20 × 5
41 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

- Raw Spread / ECN

- Leverage 1:500

- Minimum Depsosit 1.000 USD

- Broker preference ICMarkets

- No Averaging, No martingale

- The EAs are using different strategies on each instrument

Aucun avis
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.06 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.10 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.31 15:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.19 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.18 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.03 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 08:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.11.27 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 10:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.11.27 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.11 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.06 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.06 09:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.06 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Open Golden Range
30 USD par mois
-33%
0
0
USD
3.7K
USD
47
96%
1 379
78%
71%
1.12
1.00
USD
76%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.